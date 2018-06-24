Белорусские медики готовы оказать помощь соотечественникам, пострадавшим в ДТП во Львовской области

Белорусские медики при необходимости готовы оказать помощь пострадавшим во Львовской области в ДТП белорусам, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Беларуси.

"На сегодняшний момент от украинских коллег не поступали запросы об оказании помощи, вместе с тем (при необходимости) белорусские специалисты готовы оказать помощь", - говорится в сообщении Минздрава.

Там также отметили, что представители министерства здравоохранения Беларуси находятся в постоянном контакте с коллегами из двух больниц Львовской области, куда были госпитализированы пострадавшие белорусы.

"Вопросы, связанные с транспортировкой белорусских граждан на Родину, будут решаться позже – после того, как состояние потерпевших будет стабилизировано", - добавили в Минздраве.

Как сообщалось ранее, в ДТП 23 июня пострадали 9 граждан Беларуси. Одна – жительница г.Жабинка – скончалась в больнице. Остальные в сознании, с травмами (черепно-мозговые травмы, сотрясения, переломы, ушибы) различной степени тяжести, госпитализированы в лечебные учреждения области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автомобильной трассы Ковель-Жолква около города Великие Мосты.

В понедельник утром в МИД Беларуси сообщили, что у постарадавших белорусов наблюдается позитивная динамика: один человек выписан из больницы, еще двое переведены из интенсивной терапии.