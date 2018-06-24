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Беларусь и Замбия обсудили вопросы укрепления связей между правоохранительными органами
Вопросы укрепления связей между правоохранительными органами двух стран и экономического взаимодействия обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и посол Замбии в России Шедрек Чингембу Лувита в понедельник.
"Особое внимание было уделено вопросам расширения экономического взаимодействия, укрепления связей между правоохранительными органами двух стран", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Также там отметили, что в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития белорусско-замбийского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.
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Вопросы укрепления связей между правоохранительными органами двух стран и экономического взаимодействия обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси...
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