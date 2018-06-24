ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Замбия обсудили вопросы укрепления связей между правоохранительными органами

25.06.2018 19:58 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Вопросы укрепления связей между правоохранительными органами двух стран и экономического взаимодействия обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко и посол Замбии в России Шедрек Чингембу Лувита в понедельник.

"Особое внимание было уделено вопросам расширения экономического взаимодействия, укрепления связей между правоохранительными органами двух стран", - сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Также там отметили, что в ходе встречи стороны обсудили перспективные направления развития белорусско-замбийского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы укрепления связей между правоохранительными органами двух стран и экономического взаимодействия обсудили заместитель министра иностранных дел Беларуси...
 
Новости дня
Новости разные
 
​Директор «Белмедтехники» задержан за взятки на сумму более 620 тысяч долларов в эквиваленте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика