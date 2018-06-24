Что было: Домрачева навсегда сошла с дистанции/ Доходное место

Женский биатлон: этап «закисления»?

Есть в биатлоне такой термин – «закисление». Как правило, оно настигает спортсмена на сложном участке трассы, например, на большом подъеме. После «закисления» биатлонисту необходимо немного отдохнуть и собраться с силами для продолжения дистанции. Белорусский женский биатлон, похоже, сегодня пребывает в таком же состоянии. Преодоление в южнокорейском Пхёнчхане «большого подъема» принесло нашей сборной в составе Алимбековой , Домрачевой, Кривко и Скардино олимпийское золото и серебро . Для страны это был настоящий праздник . Да что говорить, женский биатлон и до Олимпиады радовал белорусов победами. Бесспорным фаворитом здесь всегда шла Дарья. Для нее самыми звездными были сочинские старты . Всего у нашей спортсменки четыре олимпийских золота . Таких успехов пока не добивался никто из женщин в этом виде спорта. Дарья Домрачева – самая титулованная биатлонистка в мире, единственная в стране женщина – Герой Беларуси .

Сегодня она созвала пресс-конференцию, на которой объявила о завершении карьеры. Ранее в одном из интервью намекал на вероятность такого решения ее муж – легендарный «король биатлона» Уле-Эйнар Бьорндален. Сама чемпионка призналась, что последнее время накопилась усталость. Понятно: тренировки, соревнования, внимание ребенку , дом, семья . «Я не нашла оптимального решения, которое бы позволило совмещать две важные области жизни для меня – спортивную карьеру и воспитание ребенка», – заявила Домрачева журналистам. А в начале месяца к огорчению фанатов биатлона прозвучало сообщение об уходе из спорта Надежды Скардино – мировой рекордсменки по точности стрельбы. Третья участница золотой олимпийской четверки Ирина Кривко этой весной вышла замуж . Как сложится ее дальнейшая спортивная судьба, мы узнаем ближе к началу сезона. «На лыжне» остается самая молодая участница команды Динара Алимбекова . Значит, есть кому продолжать медальную гонку. Важно, чтобы для белорусского биатлона это состояние «закисления», когда надо перевести дух, не затянулось надолго. Да, собственно, серьезных оснований для таких опасений и нет. Конечно, Домрачева – пример из редких. Но растет поколение новых спортсменов, кто-то из них сменит наших выдающихся биатлонистов на пьедесталах. А пока молодежь закрывает мишени в турнире «Снежный снайпер». Это хорошая школа.

Где азартнее воруют

Заместитель генпрокурора республики Алексей Стук сегодня рассказал, где в Беларуси больше всего выявлено коррупционных преступлений. Оказывается, самые хлебные места – на транспорте и в промышленности. Там за пять месяцев зарегистрировано 192 и 132 преступления соответственно. Скромнее показатели в здравоохранении (114), строительстве (98) и образовании (89). Если взглянуть на картину в общем по стране, то за этот период учтено более 1100 коррупционных преступлений. Это почти вдвое больше прошлогоднего.

Судя по новостям, так у нас чуть ли не каждый день кого-то берут за взятки. По большей части – начальников. Так что прокурорской статистике можно верить. Правда, Стук связал рост с рассмотрением судами многоэпизодных дел. Надо понимать, – берут по много раз, пока не попадутся. Если в деньгах оценивать коррупционную деятельность провинившихся, то ущерб Родине они нанесли почти на 9 млн. рублей. Бывали же у нас «дорогие» эпизоды. Тот же бывший помощник Президента Сергей Ровнейко взял 200 тысяч долларов. Но государство при этом материально не проигрывает: у «сидельцев» имущества арестовано почти на 11 млн. руб., они возместили ущерб во время следствия на 36,5 процента.

Надо бы сообщить обществу, за что у нас взятки дают и берут. По мнению генпрокуратуры, наиболее распространенные: за нарушение порядка проведения закупок, оказание чиновником предпочтения интересам других лиц или фирм, использование служебного положения при решении личных вопросов.

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