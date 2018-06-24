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КГБ Беларуси раскрыл коррупционную схему в сфере здравоохранения

25.06.2018 21:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Об этом журналистам рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

КГБ Беларуси раскрыл коррупционную схему в сфере здравоохранения

За систематическое получение взяток задержан ряд так называемых медицинских функционеров. В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров – за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак – за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и проведения закупок. Разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тысяч долларов, а отдельным должностным лицам – до 350 тысяч долларов за раз.

КГБ Беларуси раскрыл коррупционную схему в сфере здравоохранения

Ряд фигурантов предприняли попытки скрыться, в том числе за границей. Это ускорило решение вопроса об их задержании и аресте.

 
 
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Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси. Об этом журналистам рассказал...
 
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