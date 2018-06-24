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Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня
Новости Беларуси. Молодые и успешные. В БГУ 25 июня чествовали лучших студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В праздничном вечере приняли участие 600 выпускников.
Все они за время учебы показывали высокие результаты в научной, культурной и спортивной жизни альма-матер. Всего же в 2018 году диплом БГУ получат более 5500 начинающих специалистов.
Алеся Володько, выпускник Белорусского государственного университета:
Матвей Шебалин, выпускник Белорусского государственного университета:
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
Мое пожелание – прежде всего, найти себя во взрослой жизни. Для этого нужно учиться смотреть на себя со стороны. Быть успешным – то есть выявлять, развивать, совершенствовать свои возможности, свой потенциал и, в общем-то, реализовать свою миссию в этой жизни.
Доброй традицией стал парад деканов БГУ в мантиях.
Также в программе праздничная программа с музыкальным концертом и поздравлениями артистов Творческого союза БГУ и звезд белорусской эстрады.
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Моё пожелание – найти себя во взрослой жизни. Андрей Король на чествовании лучших выпускников БГУ 25 июня
Новости Беларуси. Молодые и успешные. В БГУ 25 июня чествовали лучших студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В праздничном вечере приняли участие 600...
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