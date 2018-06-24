Белорусские болельщики поддержали сборную России

Футбольная лихорадка захватила и белорусов. Минск тоже болеет за Россию, где в понедельник, 25 июня, проходит мачт между сборными РФ и Уругвая. О болельщиках рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Болельщики стараются не унывать. Настроение праздничное. Чемпионат проходит по соседству. Белорусов буквально захватила футбольная лихорадка. Многие предпочитают смотреть не на диване дома, а идут в фан-зоны в центр города.

Самая большая из них – на Октябрьской площади. Фан-зона рассчитана на 400 мест, но народа здесь гораздо больше.