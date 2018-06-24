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Белорусские болельщики поддержали сборную России
25.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Футбольная лихорадка захватила и белорусов. Минск тоже болеет за Россию, где в понедельник, 25 июня, проходит мачт между сборными РФ и Уругвая. О болельщиках рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Болельщики стараются не унывать. Настроение праздничное. Чемпионат проходит по соседству. Белорусов буквально захватила футбольная лихорадка. Многие предпочитают смотреть не на диване дома, а идут в фан-зоны в центр города.
Самая большая из них – на Октябрьской площади. Фан-зона рассчитана на 400 мест, но народа здесь гораздо больше.
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В Минске в центре города открылась фан-зона.
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