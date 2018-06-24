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«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

25.06.2018 22:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Останки жертв концлагеря нашли во время строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас на месте массовых расстрелов возводят мемориальный комплекс, который станет общенациональным местом памяти и скорби.

В чём задумка нового мемориала? Экскурсию по комплексу «Тростенец» провела архитектор Анна Аксёнова

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

В начале войны под Минском нацисты организовали концлагерь. В «Тростенце» погибли более 200 тысяч человек. А в урочище Благовщина, которое входило в состав лагеря, расстреляли 150 тысяч мирных жителей.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

Концлагерь «Тростенец» организовали под Минском в самом начале войны. Уже в 41-м сюда прибыл первый эшелон смерти. Узниками были в основном евреи из Западной Европы. А массовые расстрелы начались весной 42-го. Местом кровавых расправ стало урочище Благовщина, расположенное совсем недалеко от лагеря.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

Наталья Яцкевич, заведующий отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
По специальной железнодорожной ветке эшелоны подходили максимально близко к деревне Малый Тростенец. Обычно людей пересаживали в грузовики и отправляли к ямам, траншеям, которые обычно заранее были вырыты в урочище Благовщина. И людей расстреливали прямо у этих ям, закапывали.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

Ольга Коршун, СТВ:
БлАговщина или БлаговщИна… Точно неизвестно, как произносится это название, но уже точно известно, что происходило здесь в начале Великой Отечественной. В этом небольшом  сосновом  лесу немцы  расстреляли сотни тысяч мирных жителей. Сейчас на этом месте появились 34 могилы, где нашли свое последнее пристанище узники одного из самых больших концлагерей Европы. 

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

Казнили не только евреев, но и местных жителей, подпольщиков, партизан. А когда начали возводить мемориал, археологи обнаружили останки 40 человек. Самому младшему из них было всего 5. Сегодня их прах предали земле, отдавая почести и соблюдая религиозные каноны.

На скорбной церемонии поминальные молитвы прочли представители всех религий. И хотя обращения звучали на разных языках, их посыл понятен и без перевода.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

Молились за тех, кто отдал жизнь за мир и за то, чтобы этот мир сберечь и сегодня. А захоронения в Благовщине получили статус мемориального кладбища.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

Федор Повный, протоиерей, настоятель религиозной общины «Приход в честь всех святых в Минске Минской Епархии Белорусской православной церкви:
Нам нужны знаки, особые метки памяти. Вот такая метка в эти дни ставится в урочище Благовщина. И мы должны помнить, что уходя корнями в историю и питаясь лучами божественной любви, мы будем жить в мире.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

Действительно, «Тростенец» – наглядный исторический пример. Архитекторы постарались с помощью символов воссоздать путь, который преодолевали узники. Дорога начинается с вагонов.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

В них людей привозили на казнь, затем площадь жизни, где еще теплилась надежда, и черная площадь, где уже ничего нельзя было изменить. А в самом конце пути узников ждала неминуемая смерть.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

Анна Аксёнова, главный архитектор мемориального комплекса «Тростенец»:
Каждая могила, ее контур обнесен стальным листом, который имеет неглубокий фундамент, чтобы не тревожить останки, повторяет контур карт, которые нам представляли историки.

Авторы проекта планируют создать в Благовщине еще один символ, посвященный всем жертвам концлагеря, и установить скульптурную композицию в Шашковке, где немцы также чинили массовые расправы. Тогда исторический путь «Тростенца» будет полностью завершен.

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Останки жертв концлагеря нашли во время строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на месте массовых расстрелов...
 
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