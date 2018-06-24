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«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина
Новости Беларуси. Останки жертв концлагеря нашли во время строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас на месте массовых расстрелов возводят мемориальный комплекс, который станет общенациональным местом памяти и скорби.
В начале войны под Минском нацисты организовали концлагерь. В «Тростенце» погибли более 200 тысяч человек. А в урочище Благовщина, которое входило в состав лагеря, расстреляли 150 тысяч мирных жителей.
Концлагерь «Тростенец» организовали под Минском в самом начале войны. Уже в 41-м сюда прибыл первый эшелон смерти. Узниками были в основном евреи из Западной Европы. А массовые расстрелы начались весной 42-го. Местом кровавых расправ стало урочище Благовщина, расположенное совсем недалеко от лагеря.
Наталья Яцкевич, заведующий отделом научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Ольга Коршун, СТВ:
Казнили не только евреев, но и местных жителей, подпольщиков, партизан. А когда начали возводить мемориал, археологи обнаружили останки 40 человек. Самому младшему из них было всего 5. Сегодня их прах предали земле, отдавая почести и соблюдая религиозные каноны.
На скорбной церемонии поминальные молитвы прочли представители всех религий. И хотя обращения звучали на разных языках, их посыл понятен и без перевода.
Молились за тех, кто отдал жизнь за мир и за то, чтобы этот мир сберечь и сегодня. А захоронения в Благовщине получили статус мемориального кладбища.
Федор Повный, протоиерей, настоятель религиозной общины «Приход в честь всех святых в Минске Минской Епархии Белорусской православной церкви:
Действительно, «Тростенец» – наглядный исторический пример. Архитекторы постарались с помощью символов воссоздать путь, который преодолевали узники. Дорога начинается с вагонов.
В них людей привозили на казнь, затем площадь жизни, где еще теплилась надежда, и черная площадь, где уже ничего нельзя было изменить. А в самом конце пути узников ждала неминуемая смерть.
Анна Аксёнова, главный архитектор мемориального комплекса «Тростенец»:
Авторы проекта планируют создать в Благовщине еще один символ, посвященный всем жертвам концлагеря, и установить скульптурную композицию в Шашковке, где немцы также чинили массовые расправы. Тогда исторический путь «Тростенца» будет полностью завершен.
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«Нам нужны знаки, особые метки памяти». Останки жертв концлагеря «Тростенец» перезахоронили в урочище Благовщина
Новости Беларуси. Останки жертв концлагеря нашли во время строительных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас на месте массовых расстрелов...
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