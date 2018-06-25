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Испания вырвала в концовке ничью с Марокко и сыграет в 1/8 финала с Россией

25.06.2018 23:16 — Разное | Tut.by  
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Сборная Испании в драматичной игре с Марокко смогла вырвать ничью 2:2 и сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против России.

Испанцы сразу завладели инициативой, но марокканцы грамотно выстроили оборону и сдерживали позиционные атаки пиренейцев, а на 14-й минуте Бутаиб воспользовался ошибкой Рамоса и убежал один на один с Давидом Де Хеа, открыв счет в матче — 0:1.

Впрочем, практически сразу красивая многоходовка испанцев завершилась ударом Иско с близкого расстояния — 1:1.


Фото: Reuters

Сборная Фернандо Йерро владела преимуществом 75% времени, но контратаки Марокко были невероятно опасны. Одна из них завершилась еще одним выходом один на один и первым сэйвом Давида Де ла Хеа на чемпионате, а затем испанцев спасла штанга.

И все же марокканцы смогли вновь выйти вперед. На 81-й минуте Эн-Несери забил после подачи углового — 1:2.

Испанцы рванули вперед, Йерро выпустил двух свежих форвардов и их общими усилиями пиренейцы сравняли счет. Именно их атака в итоге привела к голу Яго Аспаса. Сначала судья не засчитал этот мяч из-за офсайда, но после просмотра убедился, что гол был забит по правилам — 2:2. Благодаря этому мячу в добавленное время Испания заняла первое место в группе и сыграет 1 июля против России.

Испания: Де Хеа, Пике, Альба, Карвахаль, Рамос, Бускетс, Алькантара (Асенсио, 74), Иньеста, Сильва (Родриго, 84), Иско, Диего Коста (Аспас, 74).

Марокко: Мохамеди, Дирар, да Кошта, Хакими, Буссуфа, Бельханда (Фажр, 63), Саисс, Зиеш (Бухаддуз, 85), Эль-Ахмади, Амрабат, Бутаиб (Эн-Несири, 71).

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Сборная Испании в драматичной игре с Марокко смогла вырвать ничью 2:2 и сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против России.
 
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