Бьорндален: Мне будет скучно смотреть биатлон без Домрачевой

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение своей супруги , белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, завершить спортивную карьеру.



Фото с сайта vg.no

— Ей понадобилось много времени, чтобы принять решение. Дарья всегда все делает на 100 процентов. Если бы она осталась в спорте и сражалась за медали и первые места, она бы не смогла уделять время дочери, не могла бы сосредоточить внимание на Ксении.

Мне будет скучно смотреть биатлон, потому что Дарья закончила выступать.

Она демонстрировала удивительные результаты как на трассе, так и на стрельбище. Она выдающаяся спортсменка. Она обладает талантом и отличными навыками. У нее потрясающе получалось справляться с давлением — ее собранность перед стартом впечатляла.

У нас много планов на будущее, мы работаем над многими проектами, в течение нескольких месяцев мы определимся, чем будем заниматься дальше, — приводит NRK слова Бьорндалена.