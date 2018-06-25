Да ладно! Вадим Галыгин показал свою 18-летнюю красавицу-дочь

Юморист погулял на выпускном вечере в школе.





Фото: Instagram





Говорят, что экс-супруги не общались очень много лет, но ради дочери все же сумели поладить.





Так или иначе, до недавнего времени даже фанаты Галыгина не знали, что у него есть взрослая дочь. Когда нынешняя жена Вадима родила сына, все СМИ писали, что юморист впервые стал отцом. Тем не менее, в этом году Таисии исполнилось 18 лет, а на днях она закончила среднюю школу. Девушка вместе с мамой теперь живут в Москве, и это обстоятельство немало способствует общению Таисии и Вадима.





«Доча!!! Сверкай! Твори! Трудись! Люби! Ищи! Учись!!! Мы тебя любим!!!» — написал в личном блоге гордый Галыгин и опубликовал фото дочки с выпускного вечера.





пишет 7 дней. Очень трогательный момент: в числе приглашенных был и Вадим Галыгин-младший, сын юмориста от третьего брака. Мальчику сейчас 7 лет, и в этом году он только пойдет в первый класс. На снимке Вадим-младший обнимает сестру, а она склоняет к нему свою голову. Видно, что эти двое очень любят друг друга, несмотря на то, что родились у разных мам,7 дней.





Кстати, не меньше поклонников Галыгина удивились и его коллеги. Они все, разумеется, были в курсе, что у Вадима растет дочь, но не ожидали, что она уже такая взрослая.





«Вадюня!!! Как же быстро растут наши детки!!! Она красотка!!!» — написал в комментариях Александр Ревва.



