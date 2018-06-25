ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Да ладно! Вадим Галыгин показал свою 18-летнюю красавицу-дочь

25.06.2018 22:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Вадим Галыгин никогда не скрывал, что у него есть дочь от первого брака, но и не афишировал этот факт. Юморист не любит вспоминать свое раннее супружество, а личность своей первой жены и вовсе не раскрывает.

Юморист погулял на выпускном вечере в школе.

Фото: Instagram

Говорят, что экс-супруги не общались очень много лет, но ради дочери все же сумели поладить.

Так или иначе, до недавнего времени даже фанаты Галыгина не знали, что у него есть взрослая дочь. Когда нынешняя жена Вадима родила сына, все СМИ писали, что юморист впервые стал отцом. Тем не менее, в этом году Таисии исполнилось 18 лет, а на днях она закончила среднюю школу. Девушка вместе с мамой теперь живут в Москве, и это обстоятельство немало способствует общению Таисии и Вадима.

«Доча!!! Сверкай! Твори! Трудись! Люби! Ищи! Учись!!! Мы тебя любим!!!» — написал в личном блоге гордый Галыгин и опубликовал фото дочки с выпускного вечера.

Очень трогательный момент: в числе приглашенных был и Вадим Галыгин-младший, сын юмориста от третьего брака. Мальчику сейчас 7 лет, и в этом году он только пойдет в первый класс. На снимке Вадим-младший обнимает сестру, а она склоняет к нему свою голову. Видно, что эти двое очень любят друг друга, несмотря на то, что родились у разных мам, пишет 7 дней. 

Кстати, не меньше поклонников Галыгина удивились и его коллеги. Они все, разумеется, были в курсе, что у Вадима растет дочь, но не ожидали, что она уже такая взрослая.

«Вадюня!!! Как же быстро растут наши детки!!! Она красотка!!!» — написал в комментариях Александр Ревва. 


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вадим Галыгин никогда не скрывал, что у него есть дочь от первого брака, но и не афишировал этот факт. Юморист не любит вспоминать свое раннее супружество, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суд: православная церковь выставила иск в 750 тысяч долларов экс-главе издательства Белорусского Экзархата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Чачэрскi веснiк

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика