Суд: православная церковь выставила иск в 750 тысяч долларов экс-главе издательства Белорусского Экзархата

58-летнего Грозова обвиняют в краже в особо крупном размере, уклонении от уплаты таможенных платежей и превышении служебных полномочий. Обвинение ему зачитывали больше часа.





Отказываясь от финансовых требований, представитель Белорусской православной церкви объяснил: "Мы понимаем все последствия, к Грозову претензий нет. Он долгое время находился под следствием, думаем, свои ошибки осознал". Также он просил сделать суд закрытым, так как во время процесса будут рассматриваться "внутренние вопросы и интересы церкви". Однако суд отклонил это ходатайство.





Грозов был задержан в декабре 2016 года на границе. Он бывший силовик. В церкви он прослужит 16 лет. Был не только руководителем издательством Экзархата, но и председателем общественного объединения "Родители и учителя — за возрождение православного образования", соучредителем ООО "Семья-единение-Отечество".





Как говорит обвинение, в 2010 году он Минский райисполком передал его объединению усадебно-парковый комплекс XVIII века в деревне Семково. Грозов обещал отреставрировать и реконструировать комплекс, развить там музейное и библиотечное дело, возродить духовные традиции. И в 2011-м усадебно-парковый комплекс ему передали бесплатно. После чего, говорит прокурор Сергей Шаровар, подсудимый организовал там станцию техобслуживания (СТО).





Потом Грозов оформил право собственности на исторический комплекс на общество с ограниченной ответственностью "Семья-единение-Отечество", где сам имел 87%. По сути, комплекс в Семково стал его собственностью.





Также обвинение заявляет, что деньги за изданные издательством Экзархата книги и другую продукцию Грозов в 2010-2014 годах не клал на счет церкви, а забирал себе.





25 тысяч долларов он отдал на долевое строительство квартиры, еще 55 тысяч долларов — на земельный участок, который в деревне Хатежино купила его жена. За деньги церкви Грозов купил автомобиль Ауди А6, заплатил за учебу свою и детей в автошколе, свозил семью на отдых в Грецию, построил два коттеджа, сделал ремонт дома. По подсчетам правоохранителей, ущерб церкви составил 1250000 рублей (около 625 тысяч долларов).





Кстати, работники издательства — слесарь и два водителя — в свое рабочее время занимались ремонтом дома начальника в Хатежино. Работали они почти каждый день с июля 2013 года по ноябрь 2014-го. При этом сотрудников никто не кормил, добавляет прокурор.





Также Грозова обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей с 2008 по 2013 годы. За это время он пригнал из Германии 13 легковых и грузовых автомобилей. Эти машины оформлялись как бесплатная помощь церкви. Потери по этой статье составляют 212 тысяч рублей.









Грозов отказался признать себя виновным. "Я верой и правдой служил Белорусской православной церкви. И действовал только с благословения и распоряжения церкви, все действия вырваны из контекста. Высокий суд, в 2010 году президент вручил мне награду "За духовное возрождение". К сожалению, со сменой Экзархата нашлись люди, которые преподнесли мою деятельность как недоразумение. Эти люди уже не работают в БПЦ. Мне ставили в вину 17 статей, они отпадали, потом приклеивались", — заявил подсудимый. Он добавил, что не украл из церковной кассы ни копейки, и предложил допросить бывшего главу БПЦ митрополита Филарета.





Кстати, суд удовлетворил ходатайство БПЦ, поэтому денежных претензий к обвиняемому больше нет.





Сотрудница Минкульта на заседании 25 июня должна была рассказать, каким образом право собственности усадебно-паркового комплекса в Семково перешло обществу "Семья-единение-Отечество", проводилась ли там реконструкция и был ли контроль за тем, что происходило в Семково. Однако свидетель не смогла точно ответить ни на один вопрос. Суд обязал ее подготовиться к следующему заседанию и объявил перерыв.



