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Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата
Об этом сообщается на странице полиции Киева в
«Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники», — сказал он.
Как сообщили «112 Украина» в пресс-службе полиции Киева, похищенным является гражданин Ливии Абдусалам 1992 года рождения, сын финансового атташе ливийского посольства на Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на его имя.
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