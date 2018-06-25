Полицейские нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

«Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники», — сказал он.





Как сообщили «112 Украина» в пресс-службе полиции Киева, похищенным является гражданин Ливии Абдусалам 1992 года рождения, сын финансового атташе ливийского посольства на Украине. На месте похищения полиция изъяла паспорт на его имя.



