Генсек ООН высказался за сохранение иранской ядерной сделки

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который является важным элементом мира и безопасности.

"Необходимо сохранять СВПД. Это важный элемент мира и безопасности, вне зависимости от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе", - сказал он, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр в ходе заседания отметил, что его страна "продолжит осуществлять свои обязательства по СВПД, пока их будет выполнять Иран".

"Я хотела бы полностью поддержать то, что сказал постпред Франции по поводу Ирана", - сообщила глава британской миссии при Всемирной Организации Карен Пирс

Заседание СБ ООН, в ходе которого его члены впервые проводят комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проходит по председательством постоянного члена Совета - России.