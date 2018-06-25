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Высшая судебная инстанция Молдавии аннулировала результаты выборов мэра Кишинева

25.06.2018 22:17 — Разное | Интерфакс  
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Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии аннулировала результаты выборов мэра Кишинева.

Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение суд вынес, рассмотрев кассационную жалобу победившего кандидата Андрея Нэстасе.

Лидер проевропейской партии "Платформа DA" А.Нэстасе обжаловал в суде решение суда Кишинева и Апелляционной палаты, отменивших ранее результаты выборов мэра молдавской столицы. Согласно решению суда, оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. В частности, суд признал "агитацией в день выборов" призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании. Во всех избирательных кампаниях все кандидаты выступали с таким призывами прямо на избирательных участках, но никто не оспаривал подобные призывы.

Заседание суда продолжалось в течение почти шести часов. Все это время у здания суда продолжалась акция протеста правой оппозиции. Манифестанты требовали утверждения мандата избранного мэра А.Нэстасе.

"Суд вынес политическое решение, которое ему продиктовали из офиса Демократической партии. Плахотнюк (главный молдавский олигарх и лидер ДПМ - ИФ) решил, что он не желает считаться с волеизъявлением людей. Сегодня Молдавия сделала важный шаг к диктатуре. У нас нет суда, нет органов государственной власти. Все захвачено Плахотнюком. Мы же должны отстоять свои права, отстоять демократию, вернуть себе нашу страну!" - заявил А.Нэстасе перед манифестантами.

Он призвал молдавских трудовых мигрантов вернуться на время, чтобы также участвовать в протестах.

Организаторы митинга призывают начать бессрочные акции протеста, а также инициировать акции гражданского неповиновения.

В настоящее время митинг у Высшей судебной палаты Молдавии продолжается. Сотни полицейских выстроили кордоны у здания суда, патрулируют в центре Кишинева, взяли под охрану здания парламента, правительства и другие государственные учреждения.

Как сообщал "Интерфакс", во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся 3 июня, председатель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе одержал победу над кандидатом от Партии социалистов Иваном Чебаном. Он получил 52,57% голосов избирателей, а его контркандидат - 47,43%. Сразу после выборов, И.Чебан признал свое поражение и поздравил А.Нэстасе с победой. После этого, социалисты обратились в суд, указав на ряд нарушений в ходе выборов.

На прошлой неделе суд Кишинева признал недействительными результаты выборов мэра Кишинева, второй тур которых состоялся 3 июня. Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. В понедельник ВСП отклонила кассационную жалобу А.Нэстасе, оставив в силе решения нижестоящих инстанций.

Решение ВСП является окончательным, оно не подлежит обжалованию. Центральная избирательная комиссия должна дать разъяснения, как поступить в данном случае, когда результаты выборов были аннулированы.

 
 
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Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии аннулировала результаты выборов мэра Кишинева. Как передает корреспондент "Интерфакса", такое решение суд вынес, рассмотрев...
 
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