Материалы для штукатурных работ

Оштукатуривание стен снаружи и внутри помещений решает множество задач. Отделочные работы обеспечивают ровную и гладкую поверхность, способствуют визуальной привлекательности, предотвращают негативное воздействие природных условий, а также защищают помещение от потери тепла и шумных звуков извне.

Если предстоит наклеивание обоев, выполнение облицовки или покраска, штукатурные работы также нужны. От того, насколько тщательно они производится, зависит, какой итог заказчик получит после завершения ремонта.

Штукатурный материал – не только функциональное, но и прекрасное декоративное средство. Его нанесение на поверхность может иметь фантазийный вид. Для этого применяются оригинальные фактуры, используются разные цветовые оттенки, дополнительные инструменты и материалы. На сайте Ньюстрой вы сможете подробнее изучить этот аспект, если перейдете по ссылке http://newstroy.com.ua/shtukaturnye-raboty.html .

Какой раствор выбрать для проведения штукатурных работ?

Выбор смеси зависит от типа помещения, в котором выполняются ремонтные манипуляции.

Если комната имеет влажную среду, то для ее отделки целесообразно применять раствор на основе цемента и извести. Этот же раствор специалисты NewStroy рекомендуют использовать в тех помещениях, стены которых часто подвергаются механическим нагрузкам – это, как правило, детские, прихожие, коридоры или же обладающими заметными дефектами. Материал накладывается толстым слоем. Из-за бюджетностиингредиентов, не экономьте на растворе. Для того, чтобы разгладить ццеметно-известковое покрытие, которое имеет шероховатую текстуру, дополнительно накладывается шпаклевка на основе гипса или цемента.

Гипсовая штукатурка станет подходящим решением для помещений с низкой влажностью. Это легкий и недорогой вариант, который позволяет сделать стены гладкими. Последующей шпаклевки не требуется: можно сразу переходить к этапу покраски.

Средство с полимерным составом предусмотрено для сухих комнат. Однако важно, чтобы настенные поверхности были идеально ровными, поскольку слой будет очень тонким. Полимерная масса накладывается ручным способом или автоматизированным.