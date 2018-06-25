Как выбрать варочную панель

Существует множество брендов бытовой кухонной техники. Найти именно ту, практичную и надежную модель, не составит труда, если заранее определится с функциональными требованиями, дизайном. В различной ценовой категории, от эконом до люкс-моделей, предлагают купить варочную панель производители с мировым именем Bosch, Electrolux, Amica, Hotpoint-Ariston и Siemens.

Для хозяек и тех, кто предпочитает создавать кулинарные шедевры дома, можно подобрать удобную плиты на 4 конфорки из стеклокерамики. Профессионалы оценят комбинированный индукционный вариант. Газовая плита окажется доступным предложением, если хочется отыскать стандартную рабочую поверхность.

Купить встроенную варочную поверхность: особенности и преимущества

Современные конструкции быстро завоевали рынок. Сегодня, практически все модели выпускаются в формате «встраиваемая техника». Почему такая популярность на врезные модели плит:

рационально используется каждый сантиметр кухонной поверхности;

можно подобрать удобное расположение вне зависимости от духового шкафа;

соблюдение единой концепции дизайна кухни;

легкость ухода плюс наличие дополнительных функций;

электронное управление, где есть датчики нагрева, которые обезопасят от перегрева.

Доступный по цене ассортимент кухонных плит

С новой плитой кухня станет любимым местом хозяек, ведь теперь можно готовить с удовольствием. Даже решив варочную поверхность купить недорого, дома окажется долговечная, безопасная конструкция. Важные моменты при покупке плиты:

тип подключения будет газовый, электрический. Есть индукционные модели;

расположение конфорок по квадрату или ромбу;

газовые варианты с механическим управлением, автоматизированным поджигом, чугунными решетками. Основа из керамонапыления или нержавеющей стали;

электрическая модель с очерченными зонами нагрева выполнена из прочной стеклокерамики податливой к резкому изменению температурного режима;

стильные профессиональные индукционные поверхности всегда не создают визуальной нагрузки, придавая дизайну кухни изысканности, сдержанности.

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