В интернет-магазине «Pragmatec» вы сможете купить самогонный аппарат от производителя недорого и с доставкой по всей России. Магазин располагает широким ассортиментом оборудования различной комплектации, емкости и производительности, представлены недорогие, но функциональные модели, с помощью которых вможно производить самые разнообразные напитки – от классического самогона до виски, абсента или рома.
В чем особенность самогонных аппаратов «Pragmatec»
Как позиционирует производитель, это по-настоящему универсальные и функциональные устройства, акцент которых — производительность, мощность и цена оборудования, а не его внешний вид. В этом оборудовании нет бесполезных функций. Это делает его более практичным, удобным в использовании и доступным по цене.
Вы сможете купить
Большинство таких устройств не комплектуются заводскими емкостями для брожения. Их можно приобрести отдельно или заменить фабричный резервуар любой подходящей для этого домашней посудой: кастрюлей, скороваркой и т.д. Такая импровизированная комплектация ничем не хуже заводской и позволяет пользователю:
1. Самостоятельно определить и установить нужный ему объем емкости;
2. Подобрать прочный качественный резервуар с хорошо отшлифованной поверхностью и надежной пайкой. Заводские чаши для брожения, идущие в комплекте, как показывает практика, менее долговечны, быстро дают течь и со временем просто начинают разваливаться.
Это важно. Установка спиртометра или термометра на домашних агрегатах для получения спиртосодержащих жидкостей абсолютно бессмысленна. Такие устройства, если они не относятся к промышленным, работают с очень большой погрешностью и абсолютно не выполняют возложенных на них функций.
Ассортимент «Pragmatec»
В интернет-магазине «Pragmatec» можно купить самогонный аппарат недорого с набором концентратов в комплекте. На сайте представлены следующие модели:
• «Маруся 23»;
• «Д-3»;
• «БезЗабот»;
• «Маруся 2»;
• «СуперБайкал»;
• «Ударница»;
• «Молодец»;
• «Семьлитров».
Модель «Маруся 23»
Эта модель подойдет тем, кто хочет купить самогонный аппарат дешево и с емкостью в комплекте. Устройство оборудовано прочным и надежным резервуаром на 3 литра, вмещающим в себя до 2,5 литров жидкости. Чаша, изготовленная из луженной пищевой жести, соответствует всем ГОСТ стандартам, практична и удобна в использовании. Ее можно мыть, сушить, сливать и заливать в нее жидкость.
В подарок к дистиллятору «Маруся 23» прилагается большой комплект вкусовых и ароматических концентратов для производства коньяка. Также в наборе к аппарату вы найдете пищевую лимонную кислоту и сборник рецептов. Шланги самогонного устройства сделаны из ПВХ и силикона. Этот компактный и простой самогонный аппарат, купить который можно от 1490 российских руб., имеет достаточно большую мощность — 1000 мл/ч, и не требует наличия водопровода. Такая модель станет отличным решением для тех, кто ищет небольшое, простое в использовании и при этом достаточно «шустрое» устройство.
Важно. «Маруся 23» предназначена для дистилляции. Для получения спирта ее использовать нельзя.
Другие модели
Другие модели от «Pragmatec» заводской емкостью не комплектуются. Самогонные устройства: «Д-3», «СуперБайкал», «Ударница», «Молодец», «Маруся 2», «БезЗабот» и «Семьлитров», состоят из дистиллятора и ПВХ/силиконовых шлангов. Для их производства использована прочная пищевая нержавеющая сталь и медь. Это небольшие аппараты весом от 200 до 700 г, с производительностью от 1 300 до 7 000 мл/час. Все устройства комплектуются подробной инструкцией по применению, практичны и просты в использовании.
Достоинства самогонных аппаратов из нержавеющей стали:
• инертность – металл не вступает в реакцию с наполнителем;
• долговечность – большой срок службы;
• простота в уходе – быстро и легко моются, чистятся, не окисляются;
• невысокая цена.
Важно. Дополнительные вкусовые добавки для приготовления коньяка идут в комплекте только к моделям «Маруся 23», «Маруся 2» и «БезЗабот». Концентрата хватает на создание приблизительно 300-х литров напитка. К другим устройствам вкусоароматические наборы можно приобрести отдельно.
Самогонные аппараты от «Pragmatec» — преимущества
В интернет-магазине самогонных аппаратов, цена которых доступна каждому, можно приобрести по-настоящему производительные и функциональные изделия для домашнего самогоноварения. Всем свои покупателям магазин гарантирует:
• быструю доставку;
• самые выгодные цены;
• удобную форму оплаты;
• информационную поддержку;
• соответствие всем стандартам качества.
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