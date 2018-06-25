В интернет-магазине «Pragmatec» вы сможете купить самогонный аппарат от производителя недорого и с доставкой по всей России. Магазин располагает широким ассортиментом оборудования различной комплектации, емкости и производительности, представлены недорогие, но функциональные модели, с помощью которых вможно производить самые разнообразные напитки – от классического самогона до виски, абсента или рома.

В чем особенность самогонных аппаратов «Pragmatec»

Как позиционирует производитель, это по-настоящему универсальные и функциональные устройства, акцент которых — производительность, мощность и цена оборудования, а не его внешний вид. В этом оборудовании нет бесполезных функций. Это делает его более практичным, удобным в использовании и доступным по цене.

Вы сможете купить недорого самогонный аппарат , не переплачивая за такие бесполезные для бытовых устройств гаджеты, как спиртометр или термометр.

Большинство таких устройств не комплектуются заводскими емкостями для брожения. Их можно приобрести отдельно или заменить фабричный резервуар любой подходящей для этого домашней посудой: кастрюлей, скороваркой и т.д. Такая импровизированная комплектация ничем не хуже заводской и позволяет пользователю:

1. Самостоятельно определить и установить нужный ему объем емкости;

2. Подобрать прочный качественный резервуар с хорошо отшлифованной поверхностью и надежной пайкой. Заводские чаши для брожения, идущие в комплекте, как показывает практика, менее долговечны, быстро дают течь и со временем просто начинают разваливаться.

Это важно. Установка спиртометра или термометра на домашних агрегатах для получения спиртосодержащих жидкостей абсолютно бессмысленна. Такие устройства, если они не относятся к промышленным, работают с очень большой погрешностью и абсолютно не выполняют возложенных на них функций.

Ассортимент «Pragmatec»

В интернет-магазине «Pragmatec» можно купить самогонный аппарат недорого с набором концентратов в комплекте. На сайте представлены следующие модели:

• «Маруся 23»;

• «Д-3»;

• «БезЗабот»;

• «Маруся 2»;

• «СуперБайкал»;

• «Ударница»;

• «Молодец»;

• «Семьлитров».

Модель «Маруся 23»





Эта модель подойдет тем, кто хочет купить самогонный аппарат дешево и с емкостью в комплекте. Устройство оборудовано прочным и надежным резервуаром на 3 литра, вмещающим в себя до 2,5 литров жидкости. Чаша, изготовленная из луженной пищевой жести, соответствует всем ГОСТ стандартам, практична и удобна в использовании. Ее можно мыть, сушить, сливать и заливать в нее жидкость.

В подарок к дистиллятору «Маруся 23» прилагается большой комплект вкусовых и ароматических концентратов для производства коньяка. Также в наборе к аппарату вы найдете пищевую лимонную кислоту и сборник рецептов. Шланги самогонного устройства сделаны из ПВХ и силикона. Этот компактный и простой самогонный аппарат, купить который можно от 1490 российских руб., имеет достаточно большую мощность — 1000 мл/ч, и не требует наличия водопровода. Такая модель станет отличным решением для тех, кто ищет небольшое, простое в использовании и при этом достаточно «шустрое» устройство.

Важно. «Маруся 23» предназначена для дистилляции. Для получения спирта ее использовать нельзя.

Другие модели

Другие модели от «Pragmatec» заводской емкостью не комплектуются. Самогонные устройства: «Д-3», «СуперБайкал», «Ударница», «Молодец», «Маруся 2», «БезЗабот» и «Семьлитров», состоят из дистиллятора и ПВХ/силиконовых шлангов. Для их производства использована прочная пищевая нержавеющая сталь и медь. Это небольшие аппараты весом от 200 до 700 г, с производительностью от 1 300 до 7 000 мл/час. Все устройства комплектуются подробной инструкцией по применению, практичны и просты в использовании.

Достоинства самогонных аппаратов из нержавеющей стали:

• инертность – металл не вступает в реакцию с наполнителем;

• долговечность – большой срок службы;

• простота в уходе – быстро и легко моются, чистятся, не окисляются;

• невысокая цена.

Важно. Дополнительные вкусовые добавки для приготовления коньяка идут в комплекте только к моделям «Маруся 23», «Маруся 2» и «БезЗабот». Концентрата хватает на создание приблизительно 300-х литров напитка. К другим устройствам вкусоароматические наборы можно приобрести отдельно.

Самогонные аппараты от «Pragmatec» — преимущества

В интернет-магазине самогонных аппаратов, цена которых доступна каждому, можно приобрести по-настоящему производительные и функциональные изделия для домашнего самогоноварения. Всем свои покупателям магазин гарантирует:

• быструю доставку;

• самые выгодные цены;

• удобную форму оплаты;

• информационную поддержку;

• соответствие всем стандартам качества.

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