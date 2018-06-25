Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд в сообщении Минск — Львов

В целях обеспечения перевозки пассажиров в период июльских праздников Белорусская железная дорога по согласованию с ПАО «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск—Львов—Минск (через Барановичи-Полесские, Ганцевичи, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов), сообщили корреспонденту «СП» в пресс-центре БЖД .





Поезд № 635/461 из Минска отправится 29.06.2018 в 17:38 и прибудет на станцию Львов 30.06.2018 в 05:32.

Обратно поезд № 462 Львов—Минск (тем же маршрутом) отправится из Львова 30.06.2018 в 06:57 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 30.06.2018 в 21:22.

Поезд № 461 Минск—Львов отправится со станции Минск-Пассажирский 01.07.2018 в 17:38 и прибудет на станцию Львов 02.07.2018 в 05:32.

В этот же день 02.07.2018 поезд № 462 Львов—Минск (тем же маршрутом) отправится со станции Львов в 22:41 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 03.07.2018 в 11:09.