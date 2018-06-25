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Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд в сообщении Минск — Львов

25.06.2018 23:10 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В целях обеспечения перевозки пассажиров в период июльских праздников Белорусская железная дорога по согласованию с ПАО «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда № 635/461/462 и № 461/462 в сообщении Минск—Львов—Минск (через Барановичи-Полесские, Ганцевичи, Лунинец, Удрицк, Сарны, Ровно, Здолбунов), сообщили корреспонденту «СП» в пресс-центре БЖД.

Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд в сообщении Минск — Львов

фото из архива «СП»

Поезд № 635/461 из Минска отправится 29.06.2018 в 17:38 и прибудет на станцию Львов 30.06.2018 в 05:32.

Обратно поезд № 462 Львов—Минск (тем же маршрутом) отправится из Львова 30.06.2018 в 06:57 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 30.06.2018 в 21:22.

Поезд № 461 Минск—Львов отправится со станции Минск-Пассажирский 01.07.2018 в 17:38 и прибудет на станцию Львов 02.07.2018 в 05:32.

В этот же день 02.07.2018 поезд № 462 Львов—Минск (тем же маршрутом) отправится со станции Львов в 22:41 и прибудет на станцию Минск-Пассажирский 03.07.2018 в 11:09.

 
Теги: Минск
 
 
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В целях обеспечения перевозки пассажиров в период июльских праздников Белорусская железная дорога по согласованию с ПАО «Укрзализныця» назначила дополнительные...
 
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