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Комментатор умер во время матча Египет - Саудовская Аравия
Бывший тренер каирского «Замалека» Абдрахим Мухаммед Негма умер
Он был комментатором этой игры на одном из местных каналов. Во время матча у него случился сердечный приступ, из-за которого он позднее скончался.
Египет и Саудовская Аравия не вышли в 1/8 финала чемпионата мира.
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Бывший тренер каирского "Замалека" Абдрахим Мухаммед Негма умер во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Египта и Саудовской...
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