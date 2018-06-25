Комментатор умер во время матча Египет - Саудовская Аравия

Бывший тренер каирского «Замалека» Абдрахим Мухаммед Негма умер во время матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Египта и Саудовской Аравии, информирует Youm7.

Он был комментатором этой игры на одном из местных каналов. Во время матча у него случился сердечный приступ, из-за которого он позднее скончался.

Египет и Саудовская Аравия не вышли в 1/8 финала чемпионата мира.