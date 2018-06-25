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Рекордно маленький компьютер собрали в США

26.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Разработчики из компании IBM и учёные Мичиганского университета смогли разработать устройство, размер которого не превышает 0,03 мм, сообщается на сайте вуза.

Компьютер по размеру меньше рисового зёрнышка, однако обладает весьма внушительными показателями. Благодаря встроенному чипу высокой мощности, миниатюрное устройство может анализировать, контролировать и обмениваться информацией.

Новая разработка ориентирована на применение в сфере медицины. С её помощью можно будет определять новообразования, диагностировать глаукому внутри глаз или анализировать мельчайшие детали в организме человека. Помимо всего прочего, есть масса других перспективных направлений для использования самого маленького компьютера в мире. 

 
 
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​Разработчики компании IBM и учёные из Мичиганского университета смогли разработать устройство, размер которого не превышает 0,03 мм
 
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