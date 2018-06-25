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Страус напал на зрителей в цирке Казани (Видео)
Во время выступления дрессировщик не смог управлять птицей, поэтому она попыталась убежать.
Страус выскочил с манежа и побежал на зрителей. Он переступал ряды, не замечая людей вокруг себя. Зрители, находившиеся на выступлении, запаниковали и стали разбегаться.
В конечном итоге, дрессировщику удалось увести подопечного за кулисы. Никто из присутствующих не пострадал. Пока неизвестно, что так напугало страуса.
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Во время выступления дрессировщик не смог управлять птицей, поэтому она попыталась убежать.
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