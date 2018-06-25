Страус напал на зрителей в цирке Казани (Видео)

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Во время выступления дрессировщик не смог управлять птицей, поэтому она попыталась убежать.

Страус выскочил с манежа и побежал на зрителей. Он переступал ряды, не замечая людей вокруг себя. Зрители, находившиеся на выступлении, запаниковали и стали разбегаться.

В конечном итоге, дрессировщику удалось увести подопечного за кулисы. Никто из присутствующих не пострадал. Пока неизвестно, что так напугало страуса.