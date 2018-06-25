Чип будут вживлять всем желающим в Швеции

Более 3500 человек записались на процедуру, сообщае т Science Alert.

Многие жители страны считают, что введение подкожного RFID-чипа значительно упростит жизнь. Он может в себе сочетать функции кошелька, проездного, пропуска и ключей от квартиры.

Небольшое устройство вживляют в руку человека между большим и указательным пальцем. Всю процедуру проводят при помощи специального пистолета. По мнению учёных, массовое чипирование населения откроет для Швеции дорогу в новую «цифровую эпоху» и значительно увеличит темпы роста экономики.

Прогрессивные шведы стремятся создать мир, в котором привычные действия можно будет совершать легко и удобно. Эксперты уверены, что через несколько лет процедура приобретёт широкую популярность, а середину века Швеция встретит как первое цифровое государство