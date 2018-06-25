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Студенты создали приложение для проверки договоров
Группа учащихся Московского физико-технологического института создала сервис, который позволяет проверить юридический документ на обман.
Чтобы воспользоваться разработкой, необходимо сфотографировать договор и загрузить его в программу. Приложение сравнит фото документа с образцами, которые используют мошенники. Если найдётся подвох, то вам на него укажут.
По мнению авторов проекта, их приложение позволит предупредить обман и недобросовестность лиц. Пока разработка ориентирована на договора купли-продажи авто, однако вскоре сервис сможет работать со всеми видами документов.
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Группа учащихся Московского физико-технологического института создала сервис, который позволяет проверить юридический документ на обман.
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