Студенты создали приложение для проверки договоров

Группа учащихся Московского физико-технологического института создала сервис, который позволяет проверить юридический документ на обман.

Чтобы воспользоваться разработкой, необходимо сфотографировать договор и загрузить его в программу. Приложение сравнит фото документа с образцами, которые используют мошенники. Если найдётся подвох, то вам на него укажут.

По мнению авторов проекта, их приложение позволит предупредить обман и недобросовестность лиц. Пока разработка ориентирована на договора купли-продажи авто, однако вскоре сервис сможет работать со всеми видами документов.