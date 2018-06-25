Масштабная забастовка транспортников проходит в Аргентине: отменены сотни авиарейсов

Более 590 вылетов были отложены в столице страны Буэнос-Айрес, сообщают информагентства.

Причиной стала экономическая политика правительства. Работники авиатранспорта и профсоюзы парализовали работу международного аэропорта Эсейса. Министерство транспорта Аргентины сообщает, что свою работу продолжает воздушная гавань Эль-Паломар.

Проведение всеобщей забастовки было организованно крупнейшей профсоюзной организацией в стране – Всеобщая конфедерация труда. В столице не работает общественный транспорт, а к акции присоединились работники других секторов экономики Аргентины.