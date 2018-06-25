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ЧМ-2018: Россия сыграет с Испанией, а Португалия – с Уругваем в 1/8 финала
Определились лидеры двух групп. Марокко сыграло вничью с Испанией (2:2), а сборная Ирана – с Португалией (1:1).
В 1/8 финала чемпионата мира встретятся сборная России и сборная Испании 1 июля. А сборная Португалии сыграет со сборной Уругвая 30 июня. Особенно надо постараться россиянам. Матчи обещают быть интересными.
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Определились лидеры двух групп. Марокко сыграло вничью с Испанией (2:2), а сборная Ирана – с Португалией (1:1).
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