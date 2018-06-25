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Аркадий Израилевич: В отношении Алены Анисим я был не прав

26.06.2018 00:03 — Разное | Ежедневник  
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Аркадий Израилевич: В отношении Алены Анисим я был не прав

Отношение к тем людям, которые подготовили и опубликовали антисемитскую статью в НЧ у меня не изменилось, а вот перед главой ТБМ и депутатом Аленой Анисим хочу извиниться.

Скажу честно, я искренне полагал, что коль Алена Анисим является главой ТБМ, то именно она ответственна за появление такой некрасивой статьи. Оказалось, что она к подготовке статьи и ее публикации не имеет отношения. В разговоре с депутатом узнал много хорошего о ней. В частности, как она организовывала уборку еврейского кладбища в Столбцах.

Но несмотря, что мне лично удалось убедиться, что Алена Анисим не является антисимитом, отношение к НЧ и ко всему написанному там осталось прежним.

Это журналистика, заряженная на скандал любыми способами и средствами. Хотя, как рассказала мне Алена Анисим, на момент создания газеты у нее была задача сделать издание доносящее альтернативную точку зрения. Похоже с ее уходом ушла и точка зрения.

В России Крым, санкции, Навальный, а у нас тишина. И тут раз, и жиды ресторан построили. Так взяли бы хотя бы для тех, кто умеет читать, объяснили, что законно. А то почти целый месяц заставляли народ мучиться и напрягать мозг придумыванием нарушений, которые допустили владельцы ресторана.

Но больше всего меня поразило, что некоторые бизнесмены предлагали различные способы, как разорить коллег.

Если им так болит душа, пусть окажут материальную помощь в раскопках, благоустройстве. Включат адменресурс для раскрытия архивов.

Самые короткие прения у меня были с теми, кто говорит на мове. С ними был «спор без фактов, спор переходящий от голословных утверждений на личность партнера» ( Жванецкий). Я им пытался объяснить, что их и евреев в Беларуси примерно одинаково, т. е. мы нацменьшинства. Как в том анекдоте: "Армяне всю жизнь говорили, берегите евреев, с ними покончат за нас возьмутся".

Очень интересно было читать гневные посты людей, которые возможно даже не знают, где Куропаты находятся. Но желание повысить популярность и приобрести новых подписчиков превысило.

Большое вам спасибо господа рестораторы. Благодаря вам страна целый месяц жила полноценной жизнью. В любой компании легко было начать разговор. Всегда был повод назвать кого-то козлом. Но самым важным для меня было понять, кто есть кто в Беларуси и за это большое спасибо всем без исключения, кто подключился к обсуждению проблемы.

 
 
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Отношение к тем людям, которые подготовили и опубликовали антисемитскую статью в НЧ у меня не изменилось, а вот перед главой ТБМ и депутатом Аленой Анисим хочу...
 
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