ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хет-трик Савицкого помог брестскому "Динамо" разгромить футболистов "Городеи" в 13-м туре чемпионата Беларуси

26.06.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Футболисты брестского "Динамо" разгромили на своем поле "Городею" 5:2 в заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56724.php

Хет-трик Савицкого помог брестскому "Динамо" разгромить футболистов "Городеи" в 13-м туре чемпионата Беларуси

Героем встречи стал Павел Савицкий, который во втором тайме оформил хет-трик. Еще по голу у победителей забили Чиди Осучукву и Павел Седько. В составе гостей отличились Александр Позняк и Сергей Пушняков.

Результаты остальных матчей 13-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0, "Слуцк" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Днепр" (Могилев) - "Торпедо" (Минск) - 1:2, "Смолевичи" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Минск" - "Гомель" - 0:2, "Луч" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" - 1:3, "Витебск" - "Ислочь" (Минский район) - 2:0.

Турнирное положение:

1. БАТЭ - 32 очка (разница мячей - 21-6),

2. "Динамо" (Минск) - 28 (17-6),

3. "Витебск" - 27 (18-8),

4. "Шахтер" - 25 (15-5),

5. "Неман" - 24 (14-10),

6. "Слуцк" - 21 (16-10),

7. "Торпедо-БелАЗ" - 21 (13-9),

8. "Динамо" (Брест) - 19 (20-15),

9. "Ислочь" - 15 (8-12),

10. "Смолевичи" - 13 (10-12),

11. "Минск" - 10 (13-17),

12. "Гомель" - 10 (6-14),

13. "Днепр" - 10 (7-17),

14. "Торпедо" - 10 (6-17),

15. "Луч" - 9 (9-22),

16. "Городея" - 7 (8-19).

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Шикавка ("Слуцк"), забивший восемь мячей.

В следующем туре встречаются:

29 июня - "Луч" - БАТЭ, "Гомель" - "Динамо" (Брест).

30 июня - "Ислочь" - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Торпедо" (Минск), "Неман" - "Минск".

1 июня - "Городея" - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Днепр", "Шахтер" - "Смолевичи".

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболисты брестского "Динамо" разгромили на своем поле "Городею" 5:2 в заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Героем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Чечерске был ярким День молодежи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика