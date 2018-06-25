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Хет-трик Савицкого помог брестскому "Динамо" разгромить футболистов "Городеи" в 13-м туре чемпионата Беларуси
26.06.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Футболисты брестского "Динамо" разгромили на своем поле "Городею" 5:2 в заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Героем встречи стал Павел Савицкий, который во втором тайме оформил хет-трик. Еще по голу у победителей забили Чиди Осучукву и Павел Седько. В составе гостей отличились Александр Позняк и Сергей Пушняков.
Результаты остальных матчей 13-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:0, "Слуцк" - "Динамо" (Минск) - 0:1, "Днепр" (Могилев) - "Торпедо" (Минск) - 1:2, "Смолевичи" - "Неман" (Гродно) - 0:1, "Минск" - "Гомель" - 0:2, "Луч" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" - 1:3, "Витебск" - "Ислочь" (Минский район) - 2:0.
Турнирное положение:
1. БАТЭ - 32 очка (разница мячей - 21-6),
2. "Динамо" (Минск) - 28 (17-6),
3. "Витебск" - 27 (18-8),
4. "Шахтер" - 25 (15-5),
5. "Неман" - 24 (14-10),
6. "Слуцк" - 21 (16-10),
7. "Торпедо-БелАЗ" - 21 (13-9),
8. "Динамо" (Брест) - 19 (20-15),
9. "Ислочь" - 15 (8-12),
10. "Смолевичи" - 13 (10-12),
11. "Минск" - 10 (13-17),
12. "Гомель" - 10 (6-14),
13. "Днепр" - 10 (7-17),
14. "Торпедо" - 10 (6-17),
15. "Луч" - 9 (9-22),
16. "Городея" - 7 (8-19).
Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Шикавка ("Слуцк"), забивший восемь мячей.
В следующем туре встречаются:
29 июня - "Луч" - БАТЭ, "Гомель" - "Динамо" (Брест).
30 июня - "Ислочь" - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Торпедо" (Минск), "Неман" - "Минск".
1 июня - "Городея" - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Днепр", "Шахтер" - "Смолевичи".
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Хет-трик Савицкого помог брестскому "Динамо" разгромить футболистов "Городеи" в 13-м туре чемпионата Беларуси
Футболисты брестского "Динамо" разгромили на своем поле "Городею" 5:2 в заключительном матче 13-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА. Героем...
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