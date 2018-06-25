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Брестскому полумарафону посвящены стихи

26.06.2018 06:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Добрый день, есть хорошие стихи о полумарафоне в Бресте моего коллеги по работе Сергея Туренко, ИТ-специалиста компании «Диском». Нас бежало 25 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56722.php

Брестскому полумарафону посвящены стихи

фото - Юрий Макарчук (больше фото и видео)

Бег Стих: "Первый Брестский Полумарафон"

Сергей Туренко 24 июня 2018 г.

Моим Коллегам посвящается…

*** 
Сегодня вышел я на трассу… 
Со мною весь спортивный Брест 
проснулся утром в воскресенье, 
готов пройти на прочность тест. 
*** 
Погодка радует прохладой, 
и квадрокоптер надо мной… 
А рядом дружные коллеги, 
ликует город мой родной. 
*** 
Собрались все: спортсмены, дети, 
есть кто постарше, молодежь, 
и инвалиды на колясках… 
Нас всех объединяет ЗОЖ*! 
*** 
До старта несколько мгновений, 
и сердце Ё-кает в груди. 
И трудных десять* километров 
нас ожидают впереди… 
*** 
Тренировались мы усердно 
и пробежим - уверен я. 
И каждый жаждет этой битвы - 
ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ! 
*** 
И вот трубит сирена старта… 
Мгновенье, - начался забег. 
И в предвкушении победы 
сегодня каждый человек. 
*** 
Здесь только ты. Ты и дорога… 
Всё остальное ушло в тень… 
И только музыка нам в помощь, - 
скорей наушники надень… 
*** 
На час стал город пешеходным. 
Машинам здесь закрыт проезд. 
Плевать на знаки, светофоры. 
Нам уступил дорогу Брест! 
*** 
Бежим по улицам любимым… 
Проспект Машерова кипит… 
Стучат кроссовки по асфальту, 
в моей груди мотор горит! 
*** 
Шоферы машут нам руками, 
стоит Варшавское шоссе… 
Дорога полностью забита - 
спортсмены в каждой полосе. 
*** 
С боков Чирлидерши танцуют… 
С улыбкой продолжаем бег… 
Как приберечь на финиш силы? 
Бегун ведь - тактик и стратег. 
*** 
Мышца болит, пот льётся градом, 
на майке проступает соль… 
Победа близко, но конечно 
она приходит через боль! 
*** 
Заветный шарик с цифрой девять… 
До финиша - лишь километр… 
Не помогает изотоник, 
с трудом даётся каждый метр! 
*** 
Бегу сквозь боли, стиснув зубы… 
«No pain - no gain»* – вот мой девиз! 
Усталость проникает в тело, 
как якорь тянет камнем вниз. 
*** 
Адреналин течет по венам. 
Плевать на мышечную боль! 
И предвкушение победы 
пьянит сильней, чем алкоголь! 
*** 
Подъем на мост тяжелый самый… 
Но вот трубит лихой фан-клуб. 
Им всем - огромное спасибо! 
Дудели так, - что жалко губ! 
*** 
Ну вот и Финиш долгожданный… 
Переживания позади! 
И я бегу болеть к фан-клубу 
за тех, кто все еще в пути. 
*** 
Кричим, свистим, махаем флагом, 
встречаем радостно коллег… 
Пьём чай, стоим, снимаем фото… 
Подходит к финишу пробег… 
*** 
На наших лицах лишь улыбки, 
и радость нам свою не скрыть. 
И этот день прохладный летний 
теперь нам точно не забыть! 
*** 
Прошли мы это испытанье! 
И стали крепче, как кремень. 
И стали ближе без сомненья, 
проживши вместе этот день. 
*** 
Гудят мои миофибриллы*, 
суставы, связки – сотни ран. 
Быть может сделал я ошибку, 
вступив тогда в наш «CapaRun»*? 
*** 
Плечом к плечу, однополчане, 
Вы - мои верные друзья. 
И я кайфую от момента! 
Мне хорошо - уверен я. 
*** 
С размахом празднуем победу. 
Гудеть мы будем до утра! 
И за столом сегодня с нами 
пируют наши тренера. 
*** 
Они вложили в нас немало, 
на век запомним этот день. 
В руках медали марафона, 
и эту мы прошли ступень… 
*** 
Что всех нас здесь объединяет? 
Что заставляет вместе быть? - 
НАША СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА! 
«Команда, без которой нам не жить!»* (С) 
*** 
Вы все – герои! Без сомнения! 
И я пред Вами в полный рост 
«ЗА НАШУ ДРУЖНУЮ ПОБЕДУ!» 
с улыбкой поднимаю тост!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56722.php

Брестскому полумарафону посвящены стихи

-------------- 
* ЗОЖ – аббревиатура: «Здоровый Образ Жизни». 
** Кто-то бежал 10, кто-то 6, а кто-то и 21 км. 
*** «No pain - no gain» - знаменитый девиз спортсменов. Дословный перевод: «Без боли - нет успеха», «Без боли - нет прогресса в тренинге». Творческий перевод: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». 
**** Миофибрилла – клетка мышечной ткани. 
***** «CapaRun» - известный беговой клуб г. Бреста. 
****** Припев знаменитой песни о спорте, ставшей классикой. Авторы: А. Пахмутова, Н. Добронравов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56722.php

Брестскому полумарафону посвящены стихи

 
Теги: Брест
 
 
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Добрый день, есть хорошие стихи о полумарафоне в Бресте моего коллеги по работе Сергея Туренко, ИТ-специалиста компании «Диском». Нас бежало 25 человек. фото - Юрий...
 
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