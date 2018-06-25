Брестскому полумарафону посвящены стихи

***
Сегодня вышел я на трассу…
Со мною весь спортивный Брест
проснулся утром в воскресенье,
готов пройти на прочность тест.
***
Погодка радует прохладой,
и квадрокоптер надо мной…
А рядом дружные коллеги,
ликует город мой родной.
***
Собрались все: спортсмены, дети,
есть кто постарше, молодежь,
и инвалиды на колясках…
Нас всех объединяет ЗОЖ*!
***
До старта несколько мгновений,
и сердце Ё-кает в груди.
И трудных десять* километров
нас ожидают впереди…
***
Тренировались мы усердно
и пробежим - уверен я.
И каждый жаждет этой битвы -
ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ!
***
И вот трубит сирена старта…
Мгновенье, - начался забег.
И в предвкушении победы
сегодня каждый человек.
***
Здесь только ты. Ты и дорога…
Всё остальное ушло в тень…
И только музыка нам в помощь, -
скорей наушники надень…
***
На час стал город пешеходным.
Машинам здесь закрыт проезд.
Плевать на знаки, светофоры.
Нам уступил дорогу Брест!
***
Бежим по улицам любимым…
Проспект Машерова кипит…
Стучат кроссовки по асфальту,
в моей груди мотор горит!
***
Шоферы машут нам руками,
стоит Варшавское шоссе…
Дорога полностью забита -
спортсмены в каждой полосе.
***
С боков Чирлидерши танцуют…
С улыбкой продолжаем бег…
Как приберечь на финиш силы?
Бегун ведь - тактик и стратег.
***
Мышца болит, пот льётся градом,
на майке проступает соль…
Победа близко, но конечно
она приходит через боль!
***
Заветный шарик с цифрой девять…
До финиша - лишь километр…
Не помогает изотоник,
с трудом даётся каждый метр!
***
Бегу сквозь боли, стиснув зубы…
«No pain - no gain»* – вот мой девиз!
Усталость проникает в тело,
как якорь тянет камнем вниз.
***
Адреналин течет по венам.
Плевать на мышечную боль!
И предвкушение победы
пьянит сильней, чем алкоголь!
***
Подъем на мост тяжелый самый…
Но вот трубит лихой фан-клуб.
Им всем - огромное спасибо!
Дудели так, - что жалко губ!
***
Ну вот и Финиш долгожданный…
Переживания позади!
И я бегу болеть к фан-клубу
за тех, кто все еще в пути.
***
Кричим, свистим, махаем флагом,
встречаем радостно коллег…
Пьём чай, стоим, снимаем фото…
Подходит к финишу пробег…
***
На наших лицах лишь улыбки,
и радость нам свою не скрыть.
И этот день прохладный летний
теперь нам точно не забыть!
***
Прошли мы это испытанье!
И стали крепче, как кремень.
И стали ближе без сомненья,
проживши вместе этот день.
***
Гудят мои миофибриллы*,
суставы, связки – сотни ран.
Быть может сделал я ошибку,
вступив тогда в наш «CapaRun»*?
***
Плечом к плечу, однополчане,
Вы - мои верные друзья.
И я кайфую от момента!
Мне хорошо - уверен я.
***
С размахом празднуем победу.
Гудеть мы будем до утра!
И за столом сегодня с нами
пируют наши тренера.
***
Они вложили в нас немало,
на век запомним этот день.
В руках медали марафона,
и эту мы прошли ступень…
***
Что всех нас здесь объединяет?
Что заставляет вместе быть? -
НАША СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА!
«Команда, без которой нам не жить!»* (С)
***
Вы все – герои! Без сомнения!
И я пред Вами в полный рост
«ЗА НАШУ ДРУЖНУЮ ПОБЕДУ!»
с улыбкой поднимаю тост!
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* ЗОЖ – аббревиатура: «Здоровый Образ Жизни».
** Кто-то бежал 10, кто-то 6, а кто-то и 21 км.
*** «No pain - no gain» - знаменитый девиз спортсменов. Дословный перевод: «Без боли - нет успеха», «Без боли - нет прогресса в тренинге». Творческий перевод: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда».
**** Миофибрилла – клетка мышечной ткани.
***** «CapaRun» - известный беговой клуб г. Бреста.
****** Припев знаменитой песни о спорте, ставшей классикой. Авторы: А. Пахмутова, Н. Добронравов.