Брестскому полумарафону посвящены стихи

Добрый день, есть хорошие стихи о полумарафоне в Бресте моего коллеги по работе Сергея Туренко, ИТ-специалиста компании «Диском». Нас бежало 25 человек.



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Бег Стих: "Первый Брестский Полумарафон"

Сергей Туренко 24 июня 2018 г.

Моим Коллегам посвящается…

***

Сегодня вышел я на трассу…

Со мною весь спортивный Брест

проснулся утром в воскресенье,

готов пройти на прочность тест.

***

Погодка радует прохладой,

и квадрокоптер надо мной…

А рядом дружные коллеги,

ликует город мой родной.

***

Собрались все: спортсмены, дети,

есть кто постарше, молодежь,

и инвалиды на колясках…

Нас всех объединяет ЗОЖ*!

***

До старта несколько мгновений,

и сердце Ё-кает в груди.

И трудных десять* километров

нас ожидают впереди…

***

Тренировались мы усердно

и пробежим - уверен я.

И каждый жаждет этой битвы -

ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ!

***

И вот трубит сирена старта…

Мгновенье, - начался забег.

И в предвкушении победы

сегодня каждый человек.

***

Здесь только ты. Ты и дорога…

Всё остальное ушло в тень…

И только музыка нам в помощь, -

скорей наушники надень…

***

На час стал город пешеходным.

Машинам здесь закрыт проезд.

Плевать на знаки, светофоры.

Нам уступил дорогу Брест!

***

Бежим по улицам любимым…

Проспект Машерова кипит…

Стучат кроссовки по асфальту,

в моей груди мотор горит!

***

Шоферы машут нам руками,

стоит Варшавское шоссе…

Дорога полностью забита -

спортсмены в каждой полосе.

***

С боков Чирлидерши танцуют…

С улыбкой продолжаем бег…

Как приберечь на финиш силы?

Бегун ведь - тактик и стратег.

***

Мышца болит, пот льётся градом,

на майке проступает соль…

Победа близко, но конечно

она приходит через боль!

***

Заветный шарик с цифрой девять…

До финиша - лишь километр…

Не помогает изотоник,

с трудом даётся каждый метр!

***

Бегу сквозь боли, стиснув зубы…

«No pain - no gain»* – вот мой девиз!

Усталость проникает в тело,

как якорь тянет камнем вниз.

***

Адреналин течет по венам.

Плевать на мышечную боль!

И предвкушение победы

пьянит сильней, чем алкоголь!

***

Подъем на мост тяжелый самый…

Но вот трубит лихой фан-клуб.

Им всем - огромное спасибо!

Дудели так, - что жалко губ!

***

Ну вот и Финиш долгожданный…

Переживания позади!

И я бегу болеть к фан-клубу

за тех, кто все еще в пути.

***

Кричим, свистим, махаем флагом,

встречаем радостно коллег…

Пьём чай, стоим, снимаем фото…

Подходит к финишу пробег…

***

На наших лицах лишь улыбки,

и радость нам свою не скрыть.

И этот день прохладный летний

теперь нам точно не забыть!

***

Прошли мы это испытанье!

И стали крепче, как кремень.

И стали ближе без сомненья,

проживши вместе этот день.

***

Гудят мои миофибриллы*,

суставы, связки – сотни ран.

Быть может сделал я ошибку,

вступив тогда в наш «CapaRun»*?

***

Плечом к плечу, однополчане,

Вы - мои верные друзья.

И я кайфую от момента!

Мне хорошо - уверен я.

***

С размахом празднуем победу.

Гудеть мы будем до утра!

И за столом сегодня с нами

пируют наши тренера.

***

Они вложили в нас немало,

на век запомним этот день.

В руках медали марафона,

и эту мы прошли ступень…

***

Что всех нас здесь объединяет?

Что заставляет вместе быть? -

НАША СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА!

«Команда, без которой нам не жить!»* (С)

***

Вы все – герои! Без сомнения!

И я пред Вами в полный рост

«ЗА НАШУ ДРУЖНУЮ ПОБЕДУ!»

с улыбкой поднимаю тост!



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* ЗОЖ – аббревиатура: «Здоровый Образ Жизни».

** Кто-то бежал 10, кто-то 6, а кто-то и 21 км.

*** «No pain - no gain» - знаменитый девиз спортсменов. Дословный перевод: «Без боли - нет успеха», «Без боли - нет прогресса в тренинге». Творческий перевод: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда».

**** Миофибрилла – клетка мышечной ткани.

***** «CapaRun» - известный беговой клуб г. Бреста.

****** Припев знаменитой песни о спорте, ставшей классикой. Авторы: А. Пахмутова, Н. Добронравов.



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