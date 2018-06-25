Электрокар Volkswagen установил новый рекорд Pikes Peak в США

Французский гонщик Ромен Дюма смог побить первое время на знаменитой горной трассе в Колорадо.

Он участвовал в гонке на электрическом болиде Volkswagen I.D. R Pikes Peak. Дюма обновил рекорд трассы в общем зачёте, когда руководство автоконцерна рассчитывало только на обновление результата среди электромобилей.

Ромен Дюма проехал холм Pikes Peak за 7 минут 57,148 секунды. Это на 16 секунд быстрее, чем у Себастьяна Леба, который был владельцем предыдущего рекорда. В 2013 году он достиг финиша за 8 минут и 57,118 секунд. Разработчики электрического болида от Volkswagen смогли достичь баланса технологии и пилота. Машина оснащена парой электродвигателей, имеющих в сумме 680 лошадиных сил. До 100 километров в час он разгоняется за 2,25 секунды.

Гонка Pikes Peak проводится с 1916 года в Скалистых горах рядом с городом Колорадо-Спрингс. Длина трассы составляет 19,99 километров, а перепад высот – 1440 метров. Гонщики стартуют на высоте 2800 метров. Им необходимо подняться на вершину горы, расположенную на высоте 4302 метров над уровнем моря.