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Спортивный комментатор из Египта умер во время матча
Экс-тренер каирской команды «Замалек и комментатор Абрахим Мухаммед Негм скончался во время игры, пишут СМИ.
Он комментировал встречу своей национальной сборной с игроками из Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу в России. Команда Египта проиграла матч со счётом 2:1. Это третье подряд поражение.
Абрахим Муххамед Негм комментировал все три противостояния. Когда национальная сборная проиграла, то у него случился сердечный приступ, в результате чего он скончался. Врачи не смогли ничего сделать.
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Экс-тренер каирской команды «Замалек и комментатор Абрахим Мухаммед Негм скончался во время игры
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