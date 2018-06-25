Спортивный комментатор из Египта умер во время матча

Экс-тренер каирской команды «Замалек и комментатор Абрахим Мухаммед Негм скончался во время игры, пишут СМИ.

Он комментировал встречу своей национальной сборной с игроками из Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу в России. Команда Египта проиграла матч со счётом 2:1. Это третье подряд поражение.

Абрахим Муххамед Негм комментировал все три противостояния. Когда национальная сборная проиграла, то у него случился сердечный приступ, в результате чего он скончался. Врачи не смогли ничего сделать.