В Гродно задержан высокопоставленный чиновник от здравоохранения

Гродно задержан высокопоставленный чиновник от здравоохранения ">

Гродно задержан высокопоставленный чиновник от здравоохранения ">

Задержан начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак. Эту информацию подтвердили в КГБ.

Стрижак задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно.

В КГБ заявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения страны и назвали имена других задержанных. По делу проходят 33 должностных лица, а всего — более 50 человек, сообщает TUT.BY .

Андрей Стрижак пришел на должность начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома в 2010 году с поста главного врача Гродненской областной детской клинической больницы.

Фото Гродненская правда