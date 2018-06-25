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В Гродно задержан высокопоставленный чиновник от здравоохранения
26.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Гродно задержан высокопоставленный чиновник от здравоохранения ">
Задержан начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак. Эту информацию подтвердили в КГБ.
Стрижак задержан за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно.
В КГБ заявили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения страны и назвали имена других задержанных. По делу проходят 33 должностных лица, а всего — более 50 человек, сообщает
Андрей Стрижак пришел на должность начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома в 2010 году с поста главного врача Гродненской областной детской клинической больницы.
Фото Гродненская правда
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Задержан начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак. Эту информацию подтвердили в КГБ. ...
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