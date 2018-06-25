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Международная факельная эстафета «Бег мира» прибудет на Гродненщину 6 июля

26.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Беларусь интернациональная команда миротворцев прибудет из Литвы. Маршрут факельной эстафеты из Гожи и Гродно пройдет через Мосты, Щучин, Лиду, Ивье, Воложин, Молодечно, Мядель, Нарочь, Поставы и Браслав до границы с Латвией. На протяжении более 500 километров бегунов будут сопровождать наши соотечественники – легкоатлеты, поклонники бега и здорового образа жизни, дети и молодежь. За время массового пробега более тысячи белорусов смогут прикоснуться к факелу мира. 

 



В каждом городе пройдут встречи в спортивных детских лагерях, участники марафона посетят культурные и исторические памятники Беларуси, значимые спортивные объекты. Каждый житель нашей страны может выразить свои искренние пожелания в поддержку мира на планете и пронести факел, присоединившись к участникам эстафеты. 

 



«Бег мира» в Беларуси проходит при поддержке Министерства спорта и туризма страны, Белорусской федерации легкой атлетики. 
Нынешняя эстафета «Бег Мира» стартовала 27 февраля в болгарской Софии. Марафон по традиции соединит не только европейские страны, но и объединит граждан России, Азии, Америки, Африки и Австралии. По дорогам 49 европейских государств пробегут более ста тысяч человек и финишируют 8 октября в Лиссабоне. 

Международная факельная эстафета «Бег мира» прибудет на Гродненщину 6 июля
 

Наша справка 

«Бег мира» – это международная факельная эстафета дружбы и взаимопонимания, организованная в поддержку мира на Земле. В 1987 году эстафету основал общественный деятель, спортсмен и миротворец из Индии Шри Чинмой. За это время бегуны совершили путешествие по территориям 155 стран, преодолели более 600 тысяч километров. Одна из главных задач эстафеты – предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелания гармонии и единства всем людям нашей планеты. Со времени основания пробега факел из рук в руки передали семь миллионов человек. 



Беларусь принимает участие в таком пробеге 22 раз. В прошлом году Минск стал столицей финиша европейского «Бега Мира». Тогда эстафета отметила свой 30-летний юбилей. По территории нашей страны за время участия в марафоне бегуны преодолели больше 15 тысяч километров.  

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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