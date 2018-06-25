В Китае девушка разбила новый Ferrari сразу после выезда из автосалона

Девушка потеряла контроль над автомобилем из-за плохих погодных условий — дорога была мокрой. В результате Ferrari врезался в ограждение, после чего столкнулся с BMW, который влетел в другой автомобиль. Незадолго до аварии китаянка снимала видео из машины, хвастаясь арендованным авто.говорит девушка на видео.О том, была ли застрахована ответственность китаянки, не сообщается. В результате ДТП никто серьёзно не пострадал.