Египетский комментатор умер в прямом эфире

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комментировал встречу национальной команды с саудовцами. Египетские спортсмены в третий раз продемонстрировали провальную игру, уступив соперникам со счетом 1:2. Во время матча у Абдрахима Негма случился сердечный приступ, в результате которого он скончался.