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Египетский комментатор умер в прямом эфире
Фото: Global Look Press
Абдрахим Мухаммед Негм комментировал встречу национальной команды с саудовцами. Египетские спортсмены в третий раз продемонстрировали провальную игру, уступив соперникам со счетом 1:2. Во время матча у Абдрахима Негма случился сердечный приступ, в результате которого он скончался.
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У него случился сердечный приступ во время встречи сборных Египта и Саудовской Аравии.
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