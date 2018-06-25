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ДТП на улице Ваупшасова в Минске: виновница сдавала на права 15 раз

26.06.2018 02:08 — Разное | UDF  
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Фото: УСК по Минску
Завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней автоледи в совершении 12 января ДТП, в результате которого пострадал человек.

Как сообщили в УСК по Минску, главный фигурант дела не учла погодные и дорожные условия.

Было установлено, что Geely, которым управляла виновница аварии, на путепроводе на улице Ваупшасова выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault. За ним ехала еще одна машина, которая также попала в ДТП.

В результате инцидента водитель «француза» получил тяжелые ранения. Травмирован был и его пассажир. Отмечается, что авария произошла на мокрой, местами обледеневшей дороге.

Известно, что обвиняемая пошла на обгон, из-за чего на скользкой дороге ее авто занесло, «выкинув» на встречную полосу. Экспертиза установила, что водитель Renault в сложившейся ситуации не мог избежать столкновения (отсутствовала техническая возможность). Обе машины были исправны.

Также сообщается, что автоледи получила права в 2014 году, однако вождение сдавала 15 раз. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение скорости.

Водителю Geely предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких травм. Девушка свою вину не признала.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летней автоледи в совершении 12 января ДТП.
 
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