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Минскому парку присвоили имя писателя Чингиза Айтматова

26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В знак международной дружбы один из парков Минска получил имя уроженца Кыргызстана писателя Чингиза Айтматова, передает телеканал «МИР 24». 

Имя знаменитого на весь мир писателя получило живописное местечко в одном из спальных районов белорусской столицы. Всего 20 гектаров зелени и водной глади. Здесь любят гулять молодые мамы и местные собаководы. А под сенью ивы так и тянет открыть томик бессмертных романов и повестей. 

«Этот год для нас знаковый: 25 лет дипломатическим отношениям между Беларусью и Кыргызстаном, а также 90-летие великого писателя с мировым именем Чингиза Айтматова. К нам обратилось посольство Кыргызстана с просьбой дать наименование парку», – говорит депутат Национального собрания РБ Анна Старовойтова.

В скором времени в парке может появиться и памятник писателю, сообщают местные власти. 



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Теги: Минск
 
 
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Имя знаменитого на весь мир писателя получило местечко в одном из спальных районов белорусской столицы. Вскоре здесь может появиться и памятник писателю.
 
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