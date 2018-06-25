Минскому парку присвоили имя писателя Чингиза Айтматова

В знак международной дружбы один из парков Минска получил имя уроженца Кыргызстана писателя Чингиза Айтматова, передает телеканал «МИР 24».

Имя знаменитого на весь мир писателя получило живописное местечко в одном из спальных районов белорусской столицы. Всего 20 гектаров зелени и водной глади. Здесь любят гулять молодые мамы и местные собаководы. А под сенью ивы так и тянет открыть томик бессмертных романов и повестей.

«Этот год для нас знаковый: 25 лет дипломатическим отношениям между Беларусью и Кыргызстаном, а также 90-летие великого писателя с мировым именем Чингиза Айтматова. К нам обратилось посольство Кыргызстана с просьбой дать наименование парку», – говорит депутат Национального собрания РБ Анна Старовойтова.