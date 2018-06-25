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Минскому парку присвоили имя писателя Чингиза Айтматова
26.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В знак международной дружбы один из
Имя знаменитого на весь мир писателя получило живописное местечко в одном из спальных районов белорусской столицы. Всего 20 гектаров зелени и водной глади. Здесь любят гулять молодые мамы и местные собаководы. А под сенью ивы так и тянет открыть томик бессмертных романов и повестей.
В скором времени в парке может появиться и
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Имя знаменитого на весь мир писателя получило местечко в одном из спальных районов белорусской столицы. Вскоре здесь может появиться и памятник писателю.
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