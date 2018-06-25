В Витебске отец и сын жестоко избили пятерых человек

Подозреваемыми по делу проходят ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности отец и сын.

В ночь на 24 июня мужчина находился в одном из кафе Витебска, где вступил в конфликт с компанией молодых людей. На подмогу он вызвал отца, который привез с собой биту и нож. Произошла драка. В результате с травмами различной тяжести, в том числе ножевым ранением, в медицинское учреждение были доставлены четыре человека в возрасте от 21 до 26 лет, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана САХАРОВА.

Подозреваемых удалось задержать. При этом 30-летний сын пытался избежать уголовной ответственности: переодевшись, утром он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с травмой головы, а затем в милицию с заявлением о привлечении к ответственности неустановленных лиц, избивших его в кафе.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят степень тяжести и локализацию телесных повреждений у потерпевших и подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.