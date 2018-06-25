ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске отец и сын жестоко избили пятерых человек

26.06.2018 07:24 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Витебске отец и сын жестоко избили пятерых человек
Фото из открытых источников

Подозреваемыми по делу проходят ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности отец и сын. 

В ночь на 24 июня мужчина находился в одном из кафе Витебска, где вступил в конфликт с компанией молодых людей. На подмогу он вызвал отца, который привез с собой биту и нож. Произошла драка. В результате с травмами различной тяжести, в том числе ножевым ранением, в медицинское учреждение были доставлены четыре человека в возрасте от 21 до 26 лет, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана САХАРОВА

В Витебске отец и сын жестоко избили пятерых человек Житель Новогрудка похитил в магазине камеру видеонаблюдения

Подозреваемых удалось задержать. При этом 30-летний сын пытался избежать уголовной ответственности: переодевшись, утром он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с травмой головы, а затем в милицию с заявлением о привлечении к ответственности неустановленных лиц, избивших его в кафе. 

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят степень тяжести и локализацию телесных повреждений у потерпевших и подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается. 

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело об особо злостном хулиганстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как затронет граждан Беларуси корректировка Визового кодекса ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика