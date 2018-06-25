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"Уткнуться носом в щеку - это уже интимно". Как в Минске проходят вечеринки объятий

26.06.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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В минской студии йоги Bee Happy 23 июня устроили вечеринку объятий. Это трехчасовое мероприятие, где незнакомые люди прикасаются друг к другу и обнимаются (безо всякого сексуального подтекста, уточняют организаторы). GO.TUT.BY поговорил с участниками вечеринок объятий — о том, каково это и зачем нужно.


Фото: Роман Лопатко

Первая cuddle party (cuddle по-английски «обнимать» — прим.ред.) состоялась в 2004 году в Нью-Йорке: двое семейных психологов решили, что взрослым людям не хватает возможности обнять или погладить другого — и не быть при этом неправильно понятым. «Обнимательные» вечеринки вошли в моду: их до сих пор проводят в разных странах, специально готовят ведущих. Организаторы называют такой опыт психологической практикой, которая помогает добиваться ясности и уверенности, чувствовать свои границы и развивать навыки общения.

— Я увидела такое мероприятие в инстаграме москвички, — рассказывает Виолетта Безниско, психолог и инструктор по йоге. — Меня впечатлила атмосфера уважения и принятия, так что я нашла ее телефон и пообщалась. Для себя решила, что обязательно повторю вечеринку в Минске.

Первое, пробное мероприятие Виолетта устроила среди своих друзей еще в марте. Для второго через соцсети пригласила желающих: набралось 17 человек. Большинство друг друга не знали. С каждым Виолетта заранее беседовала, просматривала профиль — если бы что-то показалось подозрительным, могла и отказать.

В Москве за участие в cuddle party платят около 25 белорусских рублей. Минчане скидывались добровольно, кто сколько может, — чтобы оплатить аренду студии.

Как это выглядит


Фото: Роман Лопатко

— Все занимает три часа, — описывает Виолетта. — Сначала мы знакомимся, обозначаем правила, каждый рассказывает о себе. Потом выполняем упражнения, чтобы разрядить атмосферу и настроиться. Когда люди расслаблены, они начинают контактировать друг с другом: держатся за ладони, обнимаются. Можно попросить погладить себя по голове, по спине. Кто-то может взять перерыв и наблюдать, а потом вернуться на площадку.

Правила строгие: останавливаться, если говорят «стоп». Нести ответственность и за свои ощущения, и за корректное поведение по отношению к партнеру. Но главное, избегать интимного контакта или прикосновений.

— Нельзя, например, целовать другого человека. Я сразу обозначаю, что это пространство для телесного, а не сексуального изучения себя, — подчеркивает Виолетта.

Кто в этом участвует

Дмитрию Мисюку 33 года, работает инженером-программистом и преподавателем йоги. Говорит, что на мероприятие пришел из интереса, как на терапевтическую практику.


Фото: Роман Лопатко ​

— Не могу сказать, что в итоге мне было некомфортно: всегда можно остановить партнера. Например, погладить себя по голове я разрешал, а уткнуться носом в щеку — это уже интимно. Суть в том, чтобы научиться обозначать границы. Я старался абстрагироваться от того, что среди нас — мужчины и женщины. Даже если обнимал девушку, старался делать это с родительской заботой.

Маркетолога Анастасию Руденкову убедило прийти видео с первой вечеринки объятий: подкупили настроение и атмосфера.

— Мне интересны психологические тренинги, которые позволяют лучше разобраться в себе и узнавать новое. Так что стало любопытно попробовать себя в таком проявлении, понаблюдать за другими, — объясняет девушка.


Фото: Роман Лопатко ​

Она думала, идти на близкий контакт с незнакомым будет страшно — но все далось сравнительно легко. Среди участников нашлись и те, для кого посмотреть в глаза партнеру уже было вызовом. Анастасия подчеркивает, что чувствовала себя безопасно — во многом благодаря тому, что практика проходила под наблюдением тренера.

— Всегда можно отказаться от контакта, попросить помощи. Cuddle party во многом похожа на социальные танцы, вроде сальсы или бачаты, только танцевать нам кажется более привычным.


Фото: Роман Лопатко

Следующую вечеринку Виолетта Безниско планирует в августе.

— Сначала ориентировалась на осень, но после этого мероприятия откликов было так много, что, думаю, повторим раньше.

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Теги: Минск
 
 
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Трехчасовое мероприятие, где незнакомые люди прикасаются друг к другу и обнимаются (безо всякого сексуального подтекста, уточняют организаторы).
 
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