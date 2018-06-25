

Как в Беларуси создать новый бренд и в 10 раз нарастить продажи

Белорусский текстильный продукт может быть качественнее иностранного, и при этом дешевле. Белорусский бренд может быть круче западного. И товар под отечественным брендом может дать рост продаж в 10 раз за месяц.

В этом руководитель компании «Софатэкс» и сооснователь одноименного белорусского бренда чехлов для мебели Ян Ярош не просто уверен. Он доказал это на своем опыте работы. И молодой руководитель (ему всего 22 года) рассказал об этом в интервью Myfin.by.

Ян Ярош также уверен в том, что белорусская франшиза может быть очень привлекательна для наших ИП и лидеров мнений в регионах. И она позволит им честно и прозрачно зарабатывать хорошие деньги. В данном случае – под защитой и патронажем «Софатэкс». Предприимчивый человек получит реальную выгоду от всех преимуществ отлаженной системы продаж и сервиса «Софатэкс», и от его уже раскрученного белорусского бренда.

А покупатели получат именно то, что им нужно – качественный товар по доступной цене и сервис.

Такой абсолютно новый для Беларуси товар, как чехлы для мебели, «Софатэкс» впервые вывел на отечественный рынок и всколыхнул его.





Ярош: «Белорусский рынок скудно представлен франшизами»

Ян Ярош . – Но при этом у нас все же есть реально хорошие игроки. А есть игроки, которые «балуются» знакомой всем российской историей: «продал и забыл», заработав деньги. – На самом деле белорусских франшиз очень мало, – говорит. – Но при этом у нас все же есть реально хорошие игроки. А есть игроки, которые «балуются» знакомой всем российской историей: «продал и забыл», заработав деньги.

Сама по себе модель франчайзинга очень помогает бизнесу, давая возможность ускоренного развития. Я очень удивлен, что до сих пор в Беларуси эта модель не сильно развита. Возможно, мало этому уделялось внимания. У нас в стране у людей более «закрытый» менталитет. Мы стесняемся показывать цифры и говорить, что у нас есть что-то уникальное. Может быть, это боязнь конкуренции либо давления более крупных коммерческих структур или госструктур.

Беларусь в отношении франчайзинга пока что сильно отстает от рынка СНГ в целом.





До нашего выхода на рынок о чехлах на мебель в Беларуси не знали

– Мы продвигаем на белорусский рынок абсолютно новую категорию товара – чехлы на мебель. То есть до нас таких товаров на белорусском рынке не было вообще. Никто про это не знал, никто про это никогда не слышал.

Изначально, этот проект был связан только с продажами через телемагазин (около 8 месяцев). Продавалась в основном одна коллекция.

Из-за того, что мы вливали большие средства в телерекламу, рынок всколыхнулся и начал развиваться. Люди узнали о новых товарах и поняли, как легко могут с их помощью обновить и сберечь свою мебель.

И вслед за нами на рынке появилось много новых, в основном мелких игроков. Они попытались составить нам конкуренцию, привозить более дешевые чехлы – из России, Турции. Они продают их на рынках, через небольшие интернет-магазины. Но у нас совершенно иные масштабы, размах и цели. И амбиции.





Мы создали свой бренд и вывели его на рынок

– В свое время мы решили ввести новые коллекции, более дорогие, но и качественые. Но ожидаемого эффекта от привычных продаж через телемагазин не получили. И поняли, что нужно развивать розницу и создавать реальные магазины. И открыли свой магазин в центре города, в районе Комаровки на улице Хоружей.

Для нашего человека очень важно прийти в магазин, своими глазами увидеть товар, пощупать его. Посмотреть, как эти чехлы надевают на диван, кресла, стулья. Как они смотрятся на мебели, удобно ли на них сидеть и т.д.

Это вопрос доверия к новому продукту. И реальный магазин его снимает.

Плюс к этому – в магазине представлен весь ассортимент. Человек может физически видеть все 50-70 расцветок, прикинуть, как они смотрятся на мебели. Он может оценить качество и прочность тканей, расспросить продавца о ценах во всех сегментах. Узнать, что все это делается из суперэластичных и прочных тканей (используется биоластик).

«Физический» магазин развивает бренд в целом. До этого поработав около 6 месяцев с российской франшизой, мы приняли решения пойти в свободное плавание. Свой собственный бренд «Софатэкс» мы запустили на рынок Беларуси с марта 2018 года.





Мы ушли в розницу и увеличили продажи

– Белорусский рынок мы хорошо знаем, особенно в розничных продажах. После того, как мы открыли свой магазин, продажи товара сильно выросли. За последний месяц (май) мы увеличили объемы продаж в 7 раз.

Теперь мы запустили производство и в ассортименте появились чисто белорусские коллекции «Софатэкс». Комплекты чехлов для мебели под одноименным названием «Софатэкс» и «Сантория» раскупают на «ура». Стоит один комплект на диван и два мягких кресла всего от 218 до 280 рублей. Мы производим в Беларуси и продаем бюджетные по цене модели, эксклюзивные по исполнению и в то же время более качественные, чем западные аналоги. Особым плюсом является плотность ткани и прочность ее соединительных «стяжек», а также защита чехлов от когтей животных.

Также в нашем ассортименте богатый выбор чехлов других ценовых сегментов, которые производятся в Испании и Италии (по цене это средний сегмент и премиум).





Наши товары очень любят женщины

С открытием своего магазина мы начали думать над созданием супербюджетных коллекций. С учетом того, что основной категорией наших покупателей заявили себя женщины. Это преимущественно женщины 45+ и молодые мамы. Наша тема чехлов их очень зацепила. Женщинам эта тема защиты и обновления мебели очень близка эмоционально.





Конечно, в своем предложении товара мы ориентируемся на всю целевую аудиторию, и используем различные модели маркетинга. Фактически мы умудряемся заинтересовать и привлечь даже самых индифферентных клиентов.

И из числа наших покупателей уже сформировалась целая сеть поклонников этого практичного товара для обновления и защиты мебели. И для них, и для всей целевой аудитории «Софатэкс» создает новые супербюджетные коллекции. Мы сейчас тестируем в своем магазине продукты из новых тканей, изготовленных с использованием новых технологий. Помимо специального сплетения нитей, мы решили обновить и дизайн. Мы недавно запустили в тестовую продажу ткани с «накладными» вензелями.





В Минске откроем еще один или два магазина

Скоро мы открываем еще один магазин в Минске, а, возможно, сразу два. Предположительные места для размещения: Партизанский проспект, в районе метро «Уручье» или метро «Пушкинская».

Пока что выбираем место, более выгодные условия аренды и т.д. К слову, аренда помещений в Минске очень дорогая для частного бизнеса и это одна из основных статей расходов.

Мы ищем партнеров в регионах в рамках франчайзинга

В регионы идет около 40% от всех наших продаж. И мы знаем, что пока не дорабатываем в регионах – из-за того, что физически там не присутствуем.

Мы отправляем товары почтой и это для нас не лучший вариант. В регионах у нас нет прямого контакта с покупателем, возможности полностью «показать товар лицом». А также помочь клиенту выбрать товар, надеть наши чехлы на мебель. Мы бы хотели иметь возможность подробно рассказать клиенту, как чехол защищен от когтей животных, как его чистить, в каком режиме стирать в стиральной машине и т.д.





Поэтому наша задача сегодня – найти партнеров в регионах. Мы хотим найти на местах людей, которые заинтересованы в новой нише, в деле, быть может, необычном, но прибыльном.

Мы ищем лидеров мнений в регионах, которые смогут по нашей тщательно отработанной модели продаж вести работу и зарабатывать себе немалые деньги.

Нам нужны люди, которые смогут открыть магазины под нашим патронажем и организовать сервис на местах. Один-два таких магазина на регион будет более чем достаточно, чтобы закрыть потребности населения в чехлах для мебели.

Люди становятся фанатами нашего товара. Им продукция «Софатэкс» нравится. Она помогает решать их злободневные задачи и проблемы. Поэтому мы смотрим в отношении регионов в сторону франчайзинга.

У нас классическая товарная франшиза

Я сам часто беру чехлы и еду к клиентам в Минске, чтобы пообщаться с ними напрямую. И понять, чего в идеале им бы хотелось, чего они ждут от нашего товара.

В этом продвижении на рынке наш главный плюс в том, что у нас классическая товарная франшиза. Мы, как управляющая компания, будем зарабатывать только тогда, когда будет зарабатывать наш франчайзи.

У нас вся прибыль зашита в товаре. Мы не действуем по принципу «продал и забыл». Мы заинтересованы в развитии магазина, чтобы он регулярно выполнял план продаж и зарабатывал прибыль. И тогда, соответственно, сможем больше зарабатывать мы. И нам нужно, чтобы доверие к бренду «Софатэкс» росло.