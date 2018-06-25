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Сможет ли Аргентина с Месси выйти в плей-офф? Каким будет 26 июня на ЧМ по футболу

26.06.2018 07:53 — Разное | Tut.by  
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Во вторник на чемпионате мира по футболу пройдут последние матчи в группах C и D.

17.00. Дания - Франция

Французы уже гарантировали себе выход в 1/8 финала, осталось лишь узнать, с какого места. Сегодня команду Дидье Дешама устроит даже ничья. А вот поражение выведет на первую позицию команду Дании. Впрочем, северяне все еще могут даже не выйти в плей-офф.


Reuters

17.00. Австралия - Перу

Показывавшие симпатичный футбол перуанцы уже потеряли все шансы на продолжение борьбы, а вот австралийцы имеют шанс выбить датчан. Для этого им нужно побеждать сегодня южноамериканцев и рассчитывать на победу Франции. При этом по итогам матчей у южан должна быть лучшая разница мячей.

21.00. Аргентина - Нигерия

Аргентинцы провалили два первых матча. Они не смогли обыграть Исландию (1:1) и были разгромлены Хорватией (0:3). Нигерийцы же после проигрыша хорватам (0:2) смогли разобраться с исландцами (2:0).

Если выиграет Аргентина, то у нее будет четыре очка. Это не позволит ей выйти в плей-офф только в случае победы Исландией над хорватами с той же разницей мячей. В случае ничьи дальше должна проходить Нигерия. Помешать ей может опять-таки победа Исландии, но с разницей в три мяча. Победа Нигерии гарантирует ей выход в 1/4 финала.


Фото: Reuters

21.00. Хорватия - Исландия

Хорваты не просто обеспечили себе продвижение в 1/8 финала, но и первое место в группе. Не исключено, что в последней игре группы они выставят резервный состав. Исландцам нужна только победа и удачное для них стечение обстоятельств описанное выше. Поражение и ничья оставят островитян вне плей-офф.

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Во вторник на чемпионате мира по футболу пройдут последние матчи в группах C и D.
 
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