Тест: что вы помните из школьного курса физики?

Сегодня в Беларуси сдают централизованное тестирование по физике. Всем, кто не идет на тест, мы предлагаем тоже проверить свои школьные знания. Мы оставили только простые задания. Проверьте, справитесь ли вы с ними без подготовки?



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Кстати, в этом году на TUT.BY вы можете пройти «тестирование» и по другим предметам — например, белорусскому языку , русскому языку , обществоведению , математике , биологии , английскому языку и химии .