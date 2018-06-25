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Тест: что вы помните из школьного курса физики?
Сегодня в Беларуси сдают централизованное тестирование по физике. Всем, кто не идет на тест, мы предлагаем тоже проверить свои школьные знания. Мы оставили только простые задания. Проверьте, справитесь ли вы с ними без подготовки?
Кстати, в этом году на TUT.BY вы можете пройти «тестирование» и по другим предметам — например,
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Мы оставили только простые задания. Проверьте, справитесь ли вы с ними без подготовки?
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