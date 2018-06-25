Выбираем кухонную мебель

Кухня является сердцем жилища, а значит для нее необходимо создание особой атмосферы с уютом и теплом, где должна быть установлена качественная и функциональная мебель, вдохновляющая на создание шедевров кулинарии.

Каждой хозяйке хочется, чтобы кухня была идеальным местом, где можно приготовить любимые блюда для домочадцев. Между тем, не секрет, что качество кухонной мебели влияет на очень многое. Однако, если вам нужен хороший и недорогой кухонный стол, то для начала читайте обзор на сайте Мебель-Трейд , а уже потом делайте выбор.

Отметим, что размеры стола для кухни должны зависеть от количества членов семьи. Наряду с этим следует учитывать частоту посещений гостей. Еще одним немаловажным фактором при выборе стола являются габариты кухонной комнаты. Если кухня просторная, то вариантов выбора мебели для нее, включая стол, становится гораздо больше.

Выбирая стол, необходимо также определиться с типом столешницы. Во все времена самыми востребованными столами считались те, что делают из цельных древесных массивов, что обусловлено их устойчивостью к различным механическим воздействиям, способности выносить весовые нагрузки, экологической безопасности, а также эстетической привлекательности.

Помимо прочего, при выборе мебели на кухню, следует учитывать важность качества фурнитуры. Отметим, что качественная фурнитура стоит довольно дорого, тем не менее, это не должно становиться предметом экономии, в ином случае уже вскоре ваша кухонная мебель начнет приходить непотребный вид. Между тем, вполне можно обойтись без таких устройств, как выдвижные механизмы и пневмоткрыватели, из-за которых цена мебели существенно повышается.

Из-за оригинального дизайна и ручек необычной формы стоимость изделия также повышается. Необходимо также не забывать, что сделанная по индивидуальным заказам обходится значительно дороже, нежели типовая. Сообразно, наиболее оптимально, в финансовом плане, подбирать для кухни стандартную мебель, которая вписывается в габариты помещения.

Неплохим выбором могут стать столешницы, материалом изготовления для которых является постформированная ДСП. Подобные изделия обладают отличными характеристиками, а стоимость достаточно низкая.