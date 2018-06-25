Гражданка Беларуси погибла в ДТП в Грузии

Три белоруски ехали в машине, за рулем которой был гражданин Грузии. В какой-то момент водителю не удалось справиться с управлением, автомобиль вылетел в кювет. Одна женщина погибла, две других с легкими травмами были доставлены в больницу.

Белорусские дипломаты находятся в контакте с родственниками погибшей девушки и оказывают все необходимое консульское содействие, ситуацию осложняет тот факт, что погибшая не была застрахована, а потому возник финансовый вопрос по оплате услуг для доставки тела на родину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на советника посольства Беларуси в Грузии Олега ГОРОХОВИКА.