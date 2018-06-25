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В Ганцевичах прошли мероприятия ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

26.06.2018 00:44 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В Республике Беларусь 22 июня отмечается скорбная дата — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

В этот день в Ганцевичах состоялся митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв Великой Отечественной войны «Дорога памяти», а затем, ганцевчане и гости города посмотрели спектакль «Подруги», по мотивам книги Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо», народного театра «Мы» городского Дома культуры.

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж Аллы Петлицкой:

СПРАВОЧНО:

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. На территорию Беларуси начала наступление немецкая группа армий «Центр». В ее состав входили 4-я и 9-я полевые армии, 2-я и 3-я танковые группы — всего 50 дивизий, и 2 моторизованные бригады. Поддержку сухопутным войскам оказывал 2-й воздушный флот — 1600 боевых самолетов.

Удар этой армады приняли на себя находившиеся в приграничной зоне войска Западного Особого военного округа. Первыми в бой с передовыми частями противника вступили советские пограничники. Неувядаемой славой покрыли себя защитники Брестской крепости, пограничники 86-го (Августовского), 87-го (Ломжинского), 88-го (Шепетовского) погранотрядов на территории Беларуси.

В первые дни и месяцы войны жестокие бои разгорелись по всей линии фронта. В тяжелых условиях советские войска вели боевые действия в районе Гродно, Белостока, Минска, исключительно напряженные бои шли на Днепре, особенно в районе Могилева. Однако к началу сентября 1941 года вся территория республики была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В Беларуси установился жесткий оккупационный режим.

Долгие три года изнывала под фашистским игом белорусская земля. Главным средством насаждения здесь своего «нового порядка» нацисты избрали политику геноцида и массового кровавого террора.

С первых дней оккупации на территории Беларуси началась подготовка к развертыванию борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Широкая сеть территориальных подпольных организаций и групп охватывала практически всю Беларусь. Подпольщики тесно сотрудничали с партизанами. Партизанское движение в Беларуси с самого своего начала стало всенародным.

Освобождение Беларуси началось осенью 1943 года. Окончательно территория Беларуси была освобождена в ходе одной из крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии, которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года под кодовым названием «Багратион».

На фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми соединениями во время войны командовали 217 генералов и адмиралов — белорусов. Имена многих белорусов стали легендарными, их знали на всех фронтах. В боях под Москвой отличились Лев Михайлович Доватор, Александр Ильич Лизюков, Петр Федорович Сыченко. В одном из боев на Курской дуге летчик Александр Константинович Горовец сбил 9 вражеских самолетов. Зинаида Михайловна Туснолобова вынесла с поля боя 128 раненых бойцов. Петр Иванович Куприянов в бою за освобождение Латвии закрыл своим телом амбразуру дзота.

В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя — память о них будет жить вечно.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Республике Беларусь 22 июня отмечается скорбная дата — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В этот день в
 
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