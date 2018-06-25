В минувшие выходные на базе Ганцевичского районного центра детского и юношеского творчества прошла акция
|
Акция «Здоровое сердце – залог успеха!» состоялась в Ганцевичах (фоторепортаж)
26.06.2018 00:03 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В минувшие выходные на базе Ганцевичского районного центра детского и юношеского творчества прошла акция
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшие выходные на базе Ганцевичского районного центра детского и юношеского творчества прошла акция «Здоровое сердце – залог успеха!» с
|
Свежие газеты
Архив (Разное)