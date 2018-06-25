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Как затронет граждан Беларуси корректировка Визового кодекса ЕС

26.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Как затронет граждан Беларуси корректировка Визового кодекса ЕС

Одна из главных новостей этой недели — грядущие перемены в Визовом кодексе ЕС. Например, среди предлагаемых изменений планируется установить период подачи визовых заявок не позднее чем за 15 дней до поездки. Могут быть введены общие требования к выдаче многократных виз сроком действия от 1 до 5 лет для постоянных заявителей. В планах увеличение стоимости оформления виз с 60 до 80 евро. Будут и другие изменения. Принятое решение является очередным этапом процесса корректировки Визового кодекса стран Шенгенской зоны в сторону ужесточения. Так что неудивителен тот резонанс, который вызван предполагаемыми нововведениями не только в самом ЕС, но и в странах–соседях. Ведь шенгенские визы сегодня для многих из нас, перефразируя известное выражение, не роскошь, а средство передвижения по миру. 
 
Каким образом затронет граждан Беларуси корректировка Визового кодекса? Отвечая на этот вопрос журналистов, начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс–секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал, что эта инициатива ЕС непосредственно скажется и на наших гражданах, желающих посетить страны Шенгенской зоны.
 
Важно то, что белорусская сторона последовательно и на деле выступает за упрощение взаимных поездок. Достаточно отметить наше одностороннее решение о введении 5–дневного безвизового режима для граждан стран Евросоюза.
 
ипломат рассказал, что Беларусь не первый год ведет работу и по заключению соглашения об упрощении визовых процедур с ЕС. Проектом этого документа предусматривается снижение стоимости шенгенских виз до 35 евро, выдача бесплатных виз отдельным категориям граждан (участникам культурных, научных, гуманитарных программ), в целом упрощенный порядок подачи документов.
 
Однако переговорный процесс затянулся. По словам Анатолия Глаза, наши партнеры высказали ряд требований, которых нет в аналогичных соглашениях ЕС, например, с Арменией или Азербайджаном. В частности, о необходимости подачи документов исключительно через визовые центры, что, конечно, приведет к удорожанию визовых процедур.
 
«Такие условия в значительной степени политизируют вопросы взаимных поездок и ставят наших граждан в неравные условия, поэтому нам сложно с ними согласиться. Намерены продолжать работу с партнерами из ЕС в целях выработки положений, не дискриминирующих нашу страну, и заключения договора на комфортных для граждан Беларуси условиях», — резюмировал представитель МИД.
 
Что ж, ждем позитивного результата.
 
СБ
 
Теги: Новости
 
 
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Одна из главных новостей этой недели — грядущие перемены в Визовом кодексе ЕС. Например, среди предлагаемых изменений планируется установить период подачи...
 
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