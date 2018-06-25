Милиция проводит на территории Слуцкого района специальный комплекс мероприятий «Быт»





Основные профилактические меры, направленные на предупреждение насилия в семье, закреплены в Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».

Под насилием в семье понимаются умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические или психические страдания. Сегодня домашние кухни нередко становятся «ареной» жесточайших схваток, в результате которых люди становятся инвалидам, гибнут.

Проведённый анализ показывает, что главной причиной убийств по-прежнему остаётся злоупотребление спиртными напитками. Преступления, совершаемые в сфере семейно-бытовых отношений, по жестокости, тяжести последствий иной раз во многом превосходят даже запланированные, хорошо подготовленные преступления.

Каждый день в оперативно-дежурные службы отделов милиции поступают сообщения о семейных скандалах. Но это лишь небольшая – «надводная» часть айсберга. А сколько скандалов остаётся скрытыми за дверьми домов и квартир! Многие боятся жаловаться, страшась ещё большей злобы со стороны непутёвых домочадцев, другие просто стесняются выносить «сор из избы». Подавляющее большинство тех, кто в приступе отчаяния решился написать заявление с жалобой, скажем, на мужа-скандалиста, на следующий день, поостыв и поразмыслив, отказывается от своих претензий. Причина этого банальна: самая распространённая мера воздействия на домашнего хулигана – штраф. А выплачивать его приходится именно супруге, из общего бюджета, как правило, и так довольно скудного. Вот и молчат несчастные женщины, пряча от окружающих синяки, объясняя грохот и шум в квартире каким-нибудь невинным поводом. Молчание – не выход из ситуации, поскольку проблему оно не решает. Наоборот, уверившись в своей безнаказанности, дебоширы наглеют и идут на более тяжкие преступления.

Но самое страшное – это удел детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. Известно немало случаев, когда дети становятся жертвами насилия со стороны сожителей матери, а то и собственных отцов! Привыкнув к постоянной жестокости, они, подрастая, и сами свои проблемы решают с помощью грубой физической силы. Получается своеобразная «эстафета зла» – недавняя жертва, набравшись силёнок, сама становится истязателем.

Значительная часть регистрируемых сообщений в Беларуси регистрируют за причинений лёгких телесных повреждений со стороны членов семьи и близких (статья 153 Уголовного кодекса Республики Беларусь, наказывается вплоть до ареста на срок до трёх месяцев). За истязание родных, то есть умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев к наказанию до пяти лет лишения свободы осуждается более 500 семейных скандалистов. Насилие, сопряжённое с умышленным причинением менее тяжкого телесного повреждения (статья 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь) - наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трёх лет, или лишением свободы на тот же срок), насилие с умышленным причинением тяжкого телесного повреждения (статья 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь) - наказывается ограничением свободы на срок от трёх до пяти лет или лишением свободы на срок от четырёх до восьми лет. Ежегодно в Беларуси 150 человек (каждое четвёртое убийство) погибают от рук близких людей (убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати пяти лет или пожизненным заключением, или смертной казнью).

Во время проведения специального комплекса мероприятия «Быт» на территории Слуцкого района будет проведён ряд мероприятий, в том числе:

профилактические беседы с гражданами, склонными к совершению противоправных действий;

посещение семей с конфликтными отношениями;

оказание членам семей помощи в организации лечения от алкоголизма или наркомании;

отобрание детей без лишения родительских прав взрослых, если оставление у них ребёнка опасно для него;

привлечение лиц, совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, к административной ответственности.

Необходимо отметить, что в подавляющем большинстве случаев жертвами насилия в семье становятся женщины. В супружеских отношениях могут присутствовать как все виды насилия, так и некоторые из них. Все пары и семьи спорят, но спор может перерасти в ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ, если ваш супруг выбирает насильственные способы разрешения конфликта.

Что делать, если в вашей семье уже имеет место насилие?

1. Если сложилась критическая ситуация, то постарайтесь незамедлительно покинуть квартиру.

2. Попросите соседей, которым вы больше других доверяете, чтобы они вызвали милицию, если услышат из вашей квартиры крики.

3. В случае, если вы не можете выйти из квартиры, необходимо: запереться в комнате с телефоном и попытаться вызвать милицию; позвоните друзьям или соседям и попросите их прийти на помощь; откройте окна, попытайтесь привлечь внимание прохожих; если вам удалось попасть на лестничную площадку, звоните во все двери, зовите на помощь. Даже если никто не выйдет, это может остудить нападающего, а у вас будут свидетели в случае, если вы обратитесь в милицию.

В решении проблем насилия в семье вам помогут:

правоохранительные органы. Если вы подвергаетесь семейной жестокости, обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102;

территориальный центр социального обслуживания населения (г. Слуцк, ул. Социалистическая, д. 14, телефоны: 2-81-22, 2-45-85);

медицинские учреждения. Если вы пострадали от физического насилия, обратитесь за медицинской помощью, зафиксируйте побои. В дальнейшем заключение врача поможет наказать преступника. Телефон «психологической помощи» «Слуцкой центральной районной больницы»: 5-31-10.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ – 8 801 100 8 801

работает с 8:00 до 20:00 ежедневно

Звонок со стационарного телефона бесплатный, с мобильного – по тарифам соединения оператора с городским номером.

Отдел охраны правопорядка и профилактики

Слуцкого районного отдела внутренних дел