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Белорусские теннисисты не пробились в основную сетку Уимблдона
На Уимблдонском теннисном турнире 25 июня начались квалификационные матчи мужского одиночного разряда, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ни один из трех белорусов не смог пробиться даже во второй круг квалификации третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема».
Илья Ивашко (126-й номер рейтинга ATP) уступил британцу Даниэлу Эвансу (343) — 4:6, 4:6, Владимир Игнатик (212) проиграл австралийцу Джону-Патрику Смиту (211) — 7:6 (7:5), 1:6, 6:8, Егор Герасимов (217) оказался слабее австрийца Денниса Новака (172) — 2:6, 2:6.
Чтобы попасть в число 128 участников основного этапа Уимблдона, нужно преодолеть три квалификационных барьера.
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На Уимблдонском теннисном турнире 25 июня начались квалификационные матчи мужского одиночного разряда.
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