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43-летняя Дрю Бэрримор показала фотографию без макияжа. Посмотрите, как она выглядит
Актриса Дрю Бэрримор опубликовала в инстаграме фотографию, которая показывает разницу между ее внешностью безо всякой косметики и после многочасового труда визажиста. Разница оказалась огромной, но поклонникам больше по душе пришелся вариант «до», чем «после». Так актриса хотела привлечь внимание к собственной линии косметики.
Дрю Бэрримор, которой в этом году исполнилось 43 года, не побоялась показать поклонникам, как выглядит без макияжа. В
Итог работы Дрю Бэрримор показала на своей странице в инстаграме. Меньше чем за 20 часов публикация набрала почти 300 тысяч лайков.
Некоторым понравился макияж, который сделала Никки.
Но многие, увидев фото, сделали выбор в пользу натуральной Дрю.
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