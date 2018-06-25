43-летняя Дрю Бэрримор показала фотографию без макияжа. Посмотрите, как она выглядит

Актриса Дрю Бэрримор опубликовала в инстаграме фотографию, которая показывает разницу между ее внешностью безо всякой косметики и после многочасового труда визажиста. Разница оказалась огромной, но поклонникам больше по душе пришелся вариант «до», чем «после». Так актриса хотела привлечь внимание к собственной линии косметики.

Дрю Бэрримор, которой в этом году исполнилось 43 года, не побоялась показать поклонникам, как выглядит без макияжа. В ролике , опубликованном на канале нидерландской визажистки Никки де Ягер, актриса предстала зрителям такой, какой они редко ее видят.

Бэрримор попросила визажистку накрасить ее в рамках рекламной кампании своей косметики под названием Beauty. Ради большего эффекта Никки нанесла макияж актрисе только на одну половину лица.

Итог работы Дрю Бэрримор показала на своей странице в инстаграме. Меньше чем за 20 часов публикация набрала почти 300 тысяч лайков.

Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore) 21 Июн 2018 в 12:28 PDT

Некоторым понравился макияж, который сделала Никки.





Но многие, увидев фото, сделали выбор в пользу натуральной Дрю.



Фото: medialeaks.ru