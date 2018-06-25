Сделали гардеробную и покрасили стены в белый. Читатели - о ремонте квартиры-студии

Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы продолжаем конкурс «Моя квартира — мой дизайн» . Напомним , в нем соревнуются участники, которые могут поделиться общей концепцией стиля своего жилья. Сегодня рассказываем о дизайне квартиры-студии для двоих.

Хотите поделиться своей историей ремонта и получить шанс выиграть 500 рублей? Пишите на kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира». Напоминаем, что необходимо вложить в письмо: — текст в формате .doc;

— горизонтальные фотографии в формате .jpg или .jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);

— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок. Остальные условия вы можете прочитать в анонсе .

Своей историей ремонта с нами поделился читатель Андрей:

— После покупки квартиры-студии в новостройке мы с женой около двух недель составляли план ремонта. Освоив несложную дизайнерскую программу, подобрали интерьер и расстановку мебели. Денег на отделку практически не оставалось, поэтому пришлось по возможности экономить. План нашей квартиры:





Решили, что интерьер сделаем по максимуму простым и светлым, без каких-либо вычурностей. Поэтому с расцветкой определились быстро: белые и серые тона с вкраплениями дерева.

Жена решила сделать гардеробную, несмотря на то, что по сравнению со шкафом-купе она съедает лишний «квадрат». Кухню не отделяли от комнаты: хотелось оставить побольше пространства в помещении. К тому же мы готовим достаточно редко, так что насчет запаха не волнуемся.





Пересмотрев кучу идей дизайна ванной, сделали так: на полу и на одной стене — плитка под дерево, на остальных трех — белая матовая.





В туалете сделали так же. Плитку выбрали польского и белорусского производства.





С расстановкой мебели и сантехники в ванной было непросто. Хотелось сделать столешницу на всю длину помещения. Немного сдвинули дверной проем, чтобы поверхность не выступала из-за двери, и при этом вместилась стиральная машина. Из щита я смастерил столешницу под мойку и полки для корзинок. Правая часть поверхности откидывается вверх и позволяет открыть крышку стиральной машины.





В ванной и туалете решили сделать матовые белые натяжные потолки с подсветкой по всему периметру. У меня был небольшой опыт монтажа: занял у приятеля инструменты, купил материалы и за день все смонтировал.

С помощью гипсокартона я возвел гардеробную и закрыл батареи. В квартире все окна выходят на солнечную сторону и, хотя теперь есть небольшие потери тепла, температура все равно комфортная.





Потолок в комнате тоже сделали из гипсокартона, сверху повесили трековый светильник. Вместо ночника сделали вырезы по двум стенам, в которые поместили светодиодную ленту.

Двери поставили недорогие. С их стилем было легко определиться: выбор современных моделей в бюджетной категории совсем небольшой. К тому же еще раньше мы подобрали входную дверь похожего вида.





Стены решили покрасить в белый цвет. Позже сделал из брусков декоративные перегородки, пропитал их глазурью и смонтировал.





Когда выбирали кухню, остановились на оттенке «бетон». Холодильник и вытяжку решили делать встроенными, микроволновка прячется в нижнем шкафчике. Фурнитуру выбрали с доводчиками. В итоге кухня получилась симпатичной и функциональной.

Долго решали, делать «фартук» из всеми любимых кирпичиков или выбрать что-нибудь другое. В итоге очень понравилась плитка под дерево. К тому же, она больше подходит под наш общий дизайн.





На полу в комнате-кухне постелили светло-серый ламинат с рисунком под плитку, а в лоджии и гардеробной — белый. На последнем удалось сэкономить: купили недорогие остатки по объявлению.

Диван выбрали большой и комфортный, серого цвета. Тумбу под телевизор перевезли с прошлой квартиры. Технику старались искать по акции, что-то купили по оптовой цене, какие-то вещи привезли из Польши. Еще в начале ремонта заказали по интернету сенсорные выключатели света, встраиваемые диспенсеры для жидкого мыла и моющего средства и другие мелочи.

Траты я записывал, но, исходя из итоговой суммы, вижу, что забывал помечать какие-то вещи. В моем списке указаны расходы на 20 тысяч рублей, навскидку же вышло около 23.

Смета:

черновые сантехнические работы и покупка материалов — 600 BYN;

строительные работы (выравнивание стен, подготовка к покраске и др.) — 3200 BYN;

шпаклевка и штукатурка — 200 BYN;

ламинат — 1170 BYN;

плинтуса — 100 BYN;

плитка — 1030 BYN;

работа электрика и материалы — 280 BYN;

гипсокартон, краска, лак, ДСП и др. — 1710 BYN;

двери — 1540 BYN;

стиральная машина — 680 BYN;

столешница в ванную — 100 BYN;

ванна и унитаз — 500 BYN;

мойки и смесители на кухню и ванную — 650 BYN;

люки-невидимки — 150 BYN;

материалы для натяжных потолков — 65 BYN;

кухонный гарнитур — 2555 BYN;

бытовая техника на кухню — 2000 BYN;

кухонные стол и стулья — 400 BYN;

диван и банкетка — 1140 BYN;

трековый светильник — 300 BYN;

пылесос — 180 BYN;

кондиционер — 1000 BYN;

розетки и выключатели — 350 BYN;

зеркала в ванную и прихожую — 110 BYN;

Итого: 20 010 BYN.

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