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Сделали гардеробную и покрасили стены в белый. Читатели - о ремонте квартиры-студии
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Своей историей ремонта с нами поделился читатель Андрей:
— После покупки квартиры-студии в новостройке мы с женой около двух недель составляли план ремонта. Освоив несложную дизайнерскую программу, подобрали интерьер и расстановку мебели. Денег на отделку практически не оставалось, поэтому пришлось по возможности экономить. План нашей квартиры:
Решили, что интерьер сделаем по максимуму простым и светлым, без каких-либо вычурностей. Поэтому с расцветкой определились быстро: белые и серые тона с вкраплениями дерева.
Жена решила сделать гардеробную, несмотря на то, что по сравнению со шкафом-купе она съедает лишний «квадрат». Кухню не отделяли от комнаты: хотелось оставить побольше пространства в помещении. К тому же мы готовим достаточно редко, так что насчет запаха не волнуемся.
Пересмотрев кучу идей дизайна ванной, сделали так: на полу и на одной стене — плитка под дерево, на остальных трех — белая матовая.
В туалете сделали так же. Плитку выбрали польского и белорусского производства.
С расстановкой мебели и сантехники в ванной было непросто. Хотелось сделать столешницу на всю длину помещения. Немного сдвинули дверной проем, чтобы поверхность не выступала из-за двери, и при этом вместилась стиральная машина. Из щита я смастерил столешницу под мойку и полки для корзинок. Правая часть поверхности откидывается вверх и позволяет открыть крышку стиральной машины.
В ванной и туалете решили сделать матовые белые натяжные потолки с подсветкой по всему периметру. У меня был небольшой опыт монтажа: занял у приятеля инструменты, купил материалы и за день все смонтировал.
С помощью гипсокартона я возвел гардеробную и закрыл батареи. В квартире все окна выходят на солнечную сторону и, хотя теперь есть небольшие потери тепла, температура все равно комфортная.
Потолок в комнате тоже сделали из гипсокартона, сверху повесили трековый светильник. Вместо ночника сделали вырезы по двум стенам, в которые поместили светодиодную ленту.
Двери поставили недорогие. С их стилем было легко определиться: выбор современных моделей в бюджетной категории совсем небольшой. К тому же еще раньше мы подобрали входную дверь похожего вида.
Стены решили покрасить в белый цвет. Позже сделал из брусков декоративные перегородки, пропитал их глазурью и смонтировал.
Когда выбирали кухню, остановились на оттенке «бетон». Холодильник и вытяжку решили делать встроенными, микроволновка прячется в нижнем шкафчике. Фурнитуру выбрали с доводчиками. В итоге кухня получилась симпатичной и функциональной.
Долго решали, делать «фартук» из всеми любимых кирпичиков или выбрать что-нибудь другое. В итоге очень понравилась плитка под дерево. К тому же, она больше подходит под наш общий дизайн.
На полу в комнате-кухне постелили светло-серый ламинат с рисунком под плитку, а в лоджии и гардеробной — белый. На последнем удалось сэкономить: купили недорогие остатки по объявлению.
Диван выбрали большой и комфортный, серого цвета. Тумбу под телевизор перевезли с прошлой квартиры. Технику старались искать по акции, что-то купили по оптовой цене, какие-то вещи привезли из Польши. Еще в начале ремонта заказали по интернету сенсорные выключатели света, встраиваемые диспенсеры для жидкого мыла и моющего средства и другие мелочи.
Траты я записывал, но, исходя из итоговой суммы, вижу, что забывал помечать какие-то вещи. В моем списке указаны расходы на 20 тысяч рублей, навскидку же вышло около 23.
Смета:
черновые сантехнические работы и покупка материалов — 600 BYN;
строительные работы (выравнивание стен, подготовка к покраске и др.) — 3200 BYN;
шпаклевка и штукатурка — 200 BYN;
ламинат — 1170 BYN;
плинтуса — 100 BYN;
плитка — 1030 BYN;
работа электрика и материалы — 280 BYN;
гипсокартон, краска, лак, ДСП и др. — 1710 BYN;
двери — 1540 BYN;
стиральная машина — 680 BYN;
столешница в ванную — 100 BYN;
ванна и унитаз — 500 BYN;
мойки и смесители на кухню и ванную — 650 BYN;
люки-невидимки — 150 BYN;
материалы для натяжных потолков — 65 BYN;
кухонный гарнитур — 2555 BYN;
бытовая техника на кухню — 2000 BYN;
кухонные стол и стулья — 400 BYN;
диван и банкетка — 1140 BYN;
трековый светильник — 300 BYN;
пылесос — 180 BYN;
кондиционер — 1000 BYN;
розетки и выключатели — 350 BYN;
зеркала в ванную и прихожую — 110 BYN;
Итого: 20 010 BYN.
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Квартира-студия, в которой нашлось место для гардеробной. *Партнерский материал
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